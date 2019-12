10. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Autohaus Winter unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Hochwertiger MINI Chronograph aus Edelstahl

Lassen Sie sich dieses Jahr vom BMW und MINI Autohaus Winter mit einem edlen Schmuckstück im Wert von 159,00 € beschenken und präsentieren Sie dieses gleich bei den Feierlichkeiten zum Jahresende. Denn als Gewinn erwartet Sie heute ein hochwertiger MINI Chronograph aus Edelstahl. Das dreidimensionale Design, mit glänzenden Details auf satiniertem Edelstahl, harmonisiert optisch perfekt mit dem gepolsterten schwarzen Silikonarmband. Verleihen Sie also entweder Ihrem Weihnachtsoutfit „das gewisse Etwas“ oder bieten Sie den MINI Chronograph, der in einer extra designten, hochwertigen Box geliefert wird, als besonderes Weihnachtsgeschenk einen Ihrer Liebsten an. Und bis es soweit ist, können Sie mit Hilfe der Stopp-Funktion und der Datumsanzeige die Zeit bis zu den sehnlichst herbei gewünschten besinnlichen Stunden ablesen.

Unser heutiger Partner: Autohaus Winter GmbH & Co. KG

+ © Autohaus Winter Das im Jahr 1973 von Lothar Winter gegründete Autohaus Winter beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter und vertreibt an den drei Standorten Mühlheim am Main, Hainburg und Rödermark die Automarken BMW, BMW M, BMW i und MINI. Bereits im Jahr 2015 durfte das Autohaus 40 Jahre „BMW Händlervertrag“ feiern. Seit Herbst 2018 ist das Autohaus Winter auch offizieller BMW i Händler. Abgesehen von interessanten Angeboten für Neu-, Gebraucht- und Dienstfahrzeugen, werden Ihnen im Autohaus Winter auch diverse Serviceleistungen, wie z.B. die Online Service Terminvereinbarung, angeboten. Das Ziel des Autohaus Winter ist es, Ihnen eine ausgezeichnete Unternehmensqualität mit herausragender Kundenberatung, zu bieten. Das komplette Team aller drei Standorte, freut sich bereits heute auf Ihren Besuch. Weitere Informationen finden Sie unter www.autowelt-winter.de.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.