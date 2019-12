22. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Palmengarten unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Eine Familienjahreskarte für den Zugang zur Frankfurts grüner Lunge!

+ © Palmengarten Eine Familienjahreskarte für zwei Erwachsene und Kinder von 6 bis 13 Jahren. Die Karten ermöglichen den Zugang zur Frankfurts grüner Lunge unabhängig von den Öffnungszeiten des Gartens (zwischen 6 und 22 Uhr an den Drehkreuzen), Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel das Rosen- und Lichterfest inklusive, ausgenommen Konzerte.

Das Tor zur Welt der Pflanzen: Palmengarten Frankfurt

Der Palmengarten in Frankfurt am Main ist einer der renommiertesten Botanischen Gärten Europas. Er entstand 1868 auf eine Initiative der Frankfurter Bürger hin. Auf einer 20 ha großen Fläche bietet er eine Parkanlage mit prächtigen Bäumen und Wiesen sowie Beete mit jahreszeitlich wechselnder Bepflanzung. Hinzu kommen Themengärten sowie Schauhäuser wie das historische Palmenhaus oder das Tropicarium. Pflanzen aus nahezu allen Vegetationszonen der Erde, vom tropischen Regenwald bis zur Subantarktis, können hier besichtigt werden. Neben Pflanzenliebhabern und Entspannungssuchenden kommen auch Kunst- und Kulturliebhaber im Palmengarten auf ihre Kosten. Zwischen den 7. Dezember und 12. Januar verwandeln die WINTERLICHTER bei Einbruch der Dunkelheit den Palmengarten wieder in eine geheimnisvolle Winterlandschaft. Weitere Informationen und Neuigkeiten rund um den Palmengarten finden Sie auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen oder über die Website des Partners. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.