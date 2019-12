2. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Autohaus Heinrich Göbel unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben. Alles zum Thema Weihnachten, Bildergalerien zu Weihnachtsmärkten, das tägliche Adventskalendertürchen und vieles mehr lesen Sie auf unserer Weihnachts-Themenseite.

Ihr heutiger Gewinn: Dufte Eleganz für Sie & Ihn im Wert von 100,-€

Edel, elegant und einzigartig – die Lifestyledüfte von Mercedes-Benz sind eine gelungene Ergänzung der Mercedes-Markenwelt. Sie richten sich an anspruchsvolle Damen und Herren, denen Perfektion und Exklusivität wichtig sind. Das Set „For Woman Rosé“ besteht aus erfrischend-fruchtigem Eau de Toilette und einer zart-pflegenden Bodylotion. Das Set „Man“ bietet Eau de Toilette und Deodorant mit kraftvoll-tiefen Duftnoten. Für die Premiumprodukte wurden originelle und einzigartige Verpackungen gestaltet. So sind für die verspielten Damendüfte schlichte, elegante Flakons entstanden; das Herrenparfüm erinnert optisch an die Form des Autoschlüssels von Mercedes-Benz. Damit ergänzen sich Marke, Inhalt und Form zu einem besonders duften Präsent. Mehr feine Dinge finden Sie hier!

Unser heutiger Partner: Autohaus Göbel

+ © Autohaus Heinrich Göbel Die Heinrich Göbel GmbH ist das älteste Kfz-Unternehmen im Kreis Offenbach. Seit 1924 sind wir für unsere Kunden da. Ob Verkauf von Fahrzeugen oder Zubehör, ob Wartungs- oder Reparaturarbeiten – jeder der 200 Mitarbeiter setzt sich dafür ein, dass Sie bestens beraten und betreut werden, getreu unserem Motto „Service sind wir!“. Wie gut uns das gelingt, zeigen zahlreiche Auszeichnungen: Beim Service Award 2018 haben wir bundesweit den 5. Platz belegt. Mercedes-Benz hat uns mit dem Prädikat „Service mit Stern 2019“ ausgezeichnet. Unser 24-Std-Service für Lkw ist Sieger bei „Best of S24h“. AUTO BILD hat uns in den Kreis „Beste Kfz-Werkstätten 2019/20“ gewählt. Und beim German Business Awards 2019 wurden wir geehrt als ein Unternehmen, das in seiner Branche zu den Hauptakteuren zählt.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.