13. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Modehaus M. Schneider unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein M. Schneider Einkaufsgutschein im Wert von 100 €

+ Die neue Weihnachts-Dekoration ist da © M. Schneider

Erfüllen Sie sich doch einfach Ihren Modewunsch - mit unserem Gutschein im Wert von 100 € ist das ganz einfach möglich. Ob MARC O POLO, OPUS, CALVIN KLEIN für SIE oder PME LEGEND, NO EXCESS, GANT für IHN - Sie finden bei diesen und unseren anderen tollen Trend-Marken ganz sicher Ihr Lieblingsteil. Wir helfen Ihnen natürlich jederzeit bei der Auswahl. Gerne können Sie auch einen Termin mit einer unserer Personal-Shopping-Beraterinnen vereinbaren. Gönnen Sie sich ein besonderes Einkaufserlebnis im Modehaus M. Schneider.

Trendhaus mitten in Offenbach

Wir sind seit 1905 ihr Trendhaus mitten in Offenbach. Wenn Sie eine große modische Vielfalt suchen, sind sie bei uns genau richtig. In unseren Modehäusern erwartet sie auf ca. 3000 qm tolle Mode für SIE und IHN, bequeme, sportive und sinnliche Wäsche für Tag und Nacht sowie eine unglaubliche Auswahl an Badetrends, Strumpftrends und Accessoires. Sie möchten Ihren Typ verändern, brauchen für eine Einladung etwas Besonderes oder suchen einfach etwas Neues? Wir geben Ihnen mit großer Freude Inspirationen und Ideen für ihren neuen Look. Unsere Einkäufer sind immer auf der Suche nach unbekannten Labels die Trends setzen und somit gibt es ständig etwas Neues bei uns zu entdecken. Besuchen Sie uns einfach mal im MODEHAUS M. SCHNEIDER.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.