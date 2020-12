11. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Ringcenter unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Ringcenter Einkaufsgutschein im Wert von 150 €

+ Ringcenter © shutterstock

Morgen ist der Adventskalender schon zur Hälfte geöffnet. Nur mehr zwölf Tage, dann endlich können leuchtende Kinderaugen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum bestaunen. Vielleicht sind noch einige Vorbereitungen zu treffen? Möglicherweise ist auch noch nicht jedes Geschenk, Festtagsbraten und Lebkuchen besorgt? Das Ringcenter ist selbstverständlich auch in den letzten Tagen vor Weihnachten gerne für Sie da.

Wie schon seit vielen Jahren, versucht das Ringcenter mit stimmungsvoller Dekoration und liebevoll ausgewählten Programmpunkten, die Besucher mit einer weihnachtlichen Atmosphäre zu erfreuen. In diesem Jahr selbstverständlich mit besonderem Augenmerk auf die Einhaltung aller gebotener Regeln zu Abstand und Hygiene auch auf den Aktionsflächen.

Musikalisch unterhält Sie am morgigen Samstag, den 12.12.2020, Dennis Volk auf seinem „Rollenden Piano“. Unser Stern in Lebensgröße verteilt unterdessen kleine Aufmerksamkeiten an die Besucher im Ringcenter. Für unsere kleinen Gäste haben wir noch einen Hinweis: von 21.12. bis 24.12.2020 kommt der Kasperl mit seinem Theater und 2 Vorstellungen pro Tag wieder zu uns ins Ringcenter. Auftrittszeiten sind über unsere Facebookseite zu erfahren.

Der heutige Gewinn eignet sich als perfekter Begleiter für einen Shopping-Tag: es ist ein 150 € Einkaufsgutschein, einlösbar in allen Geschäften im Ringcenter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.