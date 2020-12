12. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Isenburg-Zentrum unter allen Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach das Formular unter dem Artikel ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Centergutschein im Wert von 200 €

+ Die Engel im Isenburg-Zentrum © Isenburg-Zentrum

Für alle, die sich nicht auf ein Geschenk festlegen und die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen wollen, verschenkt das Isenburg-Zentrum heute einen Centergutschein im Wert von 200 Euro.

Shopping mit weihnachtlichem Flair im Isenburg-Zentrum

Im Isenburg-Zentrum können Sie in weihnachtlicher Atmosphäre in 130 Geschäften himmlische Geschenkideen shoppen. Vor allem in der Adventszeit verzaubert das Center alle großen und kleinen Gäste mit tollem Lichterglanz und weihnachtlichem Flair. Ein Besuch bietet sich dabei vor allem am 19.12. zum großen Late-Night Shopping bis 22 Uhr an. An allen anderen Tagen, außer sonntags, ist das Center von 9.30 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.