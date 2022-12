8. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit Shoppingcenter Komm in Offenbach unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Komm-Center-Einkaufsgutschein im Wert von 150 €

Das KOMM überreicht dem Gewinner des Türchens einen Center-Einkaufsgutschein im Wert von 150,00 EUR. Dieser ist in allen Geschäften des KOMM Centers sowie den Nagel- und Friseurstudios einlösbar. Auch in unseren kulinarischen Bereichen (Restaurants und Bäckerei) kann der Gutschein eingelöst werden. Eine Aufteilung des Gutscheins über mehrere Einkäufe und Geschäfte des Centers ist ebenfalls möglich. Es findet sich für jeden etwas im KOMM.

Unser heutiger Partner: Das Shoppingcenter Komm in Offenbach

Das KOMM Shoppingcenter im Herzen Offenbachs direkt auf dem Aliceplatz wurde 2009 erbaut und lädt Jung und Alt nicht nur zum Shoppen ein. Beauty, Mode, Elektro, Kommunikation und Kulinarisches finden auf 3 Etagen ihren Platz und sorgen für abwechslungsreiche Angebote. 2 Restaurants und eine Bäckerei mit Café laden zum entspannten Verweilen ein, während im 1. Obergeschoss der Kinderspielbereich zur Attraktion für die Kleinen wird. In den derzeit 25 Geschäften wird alles, was das Herz begehrt für den täglichen Bedarf, Einrichtungsartikel sowie kosmetische Dienstleistungen angeboten. Wer gerne liest oder sich Tipps für das nächste Urlaubsziel holen will, ist in der ansässigen Buchhandlung ganz richtig. Auch im Bereich Kunst und Promotion kann das KOMM mithalten. Auf Ausstellungsflächen können die Besucher Ausstellungen namhafter Künstler besuchen oder sich über ansässige Vereine informieren. Immer wieder stattfindende Promotionaktionen, Bastel-, Tanz- und Sportveranstaltungen, Mal- und Zeichenaktionen sowie musikalische Highlights runden das Angebot im KOMM ab und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Ebenfalls im KOMM befindet sich ein Ärztehaus sowie ein Reha- und Gesundheitszentrum.

Für alle Besucher steht das angrenzende Parkhaus Q-Park mit über 5 Ebenen zur Verfügung.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

