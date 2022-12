11. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Teilen

op-online.de Adventskalender Türchen elf © panthermedia.net/Konstanttin (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Ringcenter unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Ringcenter Einkaufsgutschein im Wert von 200 €

11. Türchen des op-online.de Adventskalenders © Ringcenter Offenbach

In nun mehr zwölf Tagen, am 24.Dezember, können leuchtende Kinderaugen endlich die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum bestaunen. Vielleicht sind noch einige Vorbereitungen zu treffen? Möglicherweise ist auch noch nicht jedes Geschenk, der Festtagsbraten, oder Lebkuchen besorgt? Das Ringcenter ist selbstverständlich auch in den letzten Tagen vor Weihnachten gerne für Sie da.

Zudem wird morgen Montag, den 12.12.2022 thematisch ein kleiner Ausflug in die aktuell stattfindende Fußball Weltmeisterschaft gemacht. Pantomime Bastians kleine Welt in der fahrenden Kugel greift auf lustige Art und Weise das Fußball-Thema auf. Zurzeit finden schließlich die letzten und damit entscheidenden Spiele in diesem Wettbewerb in der für den Fußball ungewöhnlichen (Vorweihnachts-)Zeit statt.

Zu jedem Thema und für jeden Anlass eignet sich das heute Türchen sich als perfekter Begleiter für einen Shopping-Tag: Ein Einkaufsgutschein im Wert von sagenhaften € 200,00 einlösbar in allen teilnehmenden Geschäften im Ringcenter.

Eine schöne Weihnachtszeit, Ihr Ringcenter Offenbach!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen