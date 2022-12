5. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Teilen

op-online.de Adventskalender Türchen 5 © panthermedia.net/Konstanttin (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Forum Hanau unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Forum Hanau Einkaufsgutschein im Wert von 100 €

Der kleine Drache Forino © Forum Hanau

Shoppingfreunde aufgepasst: Die Offenbach-Post verlost heute gemeinsam mit dem Forum Hanau einen Einkaufsgutschein im Wert von 100€. Genießt in zauberhafter Atmosphäre unser Weihnachtsshopping und lasst die Seele baumeln. Und falls Ihr dabei Plätzchenduft schnuppert, wundert Euch nicht: In unserer Weihnachtsbäckerei können alle Besucher von 3-14 Jahren nach Herzenslust backen, verzieren und naschen. Und wer morgen, am 6.12.22, im Forum Hanau vorbeischaut, der trifft einen Nikolaus der besonderen Art: Denn dann freut sich Forino schon auf seine Freunde!

Ob vor oder nach den Feiertagen: Das Forum Hanau ist regulär von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 20 Uhr für Euch da.

Forum Hanau – DAS Shoppingcenter im Herzen von Hanau

Alles für Euch! Entdeckt den Shoppingspaß mitten in Hanau auf 4 Etagen mit ca. 22.500 qm Verkaufsfläche und rund 90 spannenden Shops. In den fünf Gebäudeteilen findet Ihr alles, was das Shoppingherz begehrt: Vom großen Wocheneinkauf bei REWE über Wohnaccessoires und Geschenke bei Nanu-Nana und leckeren Gastronomie-Highlights bis hin zu Top-Fashion-Marken bei TK Maxx, JD Sports, H&M, ESPRIT, engbers und vielen mehr. Auf www.forum-hanau.net oder in der Forum Hanau-App könnt Ihr Euch auch von zu Hause oder unterwegs einen Eindruck von der großartigen Vielfalt verschaffen, die Euch bei uns erwartet. Wir freuen uns auf Euren Besuch im Herzen Hanaus – solltet Ihr mit dem Auto kommen, bietet Euch unsere Tiefgarage über 500 Stellplätze. Und das Beste: Ab einem Einkauf von 20€ könnt Ihr eine Stunde gratis parken!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen