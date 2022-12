15. Türchen des op-online.de Adventskalenders

Teilen

op-online.de Adventskalender Türchen 15 © panthermedia.net/Konstanttin (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Isenburg-Zentrum unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Einen Isenburg-Zentrum-Einkaufsgutschein im Wert von 200 €

Der Nikolaus im Isenburg-Zentrum © Isenburg-Zentrum

Wir laden Dich ein zur Weihnachtszeit im Isenburg-Zentrum

Ab dem 21. November erstrahlt das Center in weihnachtlichem Lichterglanz und läutet damit die Vorweihnachtszeit ein. Der Weihnachtsmarkt in der Ladenstraße und viele tolle Aktionen laden zum gemütlichen Geschenke-Shoppen und Wohlfühlen ein. Die komplette Weihnachtsdekoration besteht aus LED-Lämpchen, somit bietet das Isenburg-Zentrum weihnachtlichen Flair mit geringem Energieverbrauch. Zusätzlich wurden Energieeinsparmaßnahmen getroffen, wie der verringerte Aufbau von Weihnachtsbäumen in der Ladenstraße oder das Weglassen von zusätzlichen Girlanden in den Deckenbereichen.

Unser heutiger Partner: Das Isenburg-Zentrum

NEUE HIGHLIGHTS

Die Besucher erwarten zwei neue Deko Highlights. Im 1. Obergeschoss befindet sich ein wunderschöner Schlitten mit Renntieren in einer weihnachtlichen Kulisse und im Erdgeschoss am großen Baum sind leuchtende Engelsflügel aufgebaut. Hier hat der Besucher die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto zu machen und am Online Gewinnspiel teilzunehmen und kann so ein Gewinner eines 50€ Center Gutscheins werden, wenn das Bild unter dem #Isenburg-Zentrum gepostet wird.



Gemeinsam mit dem Verein der Hobbyeisenbahner 1983 e.V. präsentiert das Isenburg-Zentrum eine Modelleisenbahn Ausstellung in einem Leerstand. Auf der ehemaligen Fläche von Orsay im Erdgeschoss wird eine 70 Quadratmeter große Modelleisenbahn-Welt entstehen, die mit 3 Bahnhöfen Groß und Klein zum Staunen bringen wird. Die Ausstellung ist jeweils an den Adventssamstagen im Dezember von 12-18 Uhr geöffnet.



WO DICH WEIHNACHTEN ÜBERRASCHT | Isenburg-Zentrum Neu-Isenburg

EINPACKEN LASSEN UND SCHÖNER SCHENKEN

Für mehr Zeit beim Eisvergnügen sorgt der Geschenke-Einpackservice. Im Erdgeschoss des Isenburg-Zentrums können Besucher ab dem 1. Dezember ihre Geschenke stilvoll einpacken lassen, zwischen der Wiener Feinbäckerei und dem Corona Testzentrum. Sogar an Heiligabend ist der Stand von 10 bis 14 Uhr für die Last-Minute-Weihnachts-Shopper geöffnet. Der Erlös von 1 Euro pro Geschenk kommt dem Förderverein Dino Kindereisenbahn e. V. zugute.

UNSER WEIHNACHTSPROGRAMM

Auch in diesem Jahr sind die himmlischen Engel an den Adventswochenenden jeden Freitag und Samstag im Center unterwegs und verteilen süße Köstlichkeiten an die Besucher. Am 17. Dezember erheitern wieder die weihnachtlichen Stelzenläufer die Besucher des Isenburg-Zentrums.



Auch in diesem Jahr findet die zur Tradition gewordene „Wunschzettel-Aktion“ statt, in diesem Jahr zusammen mit dem Verein Kinderhilfestiftung e.V.. Bis morgen (16.12.) können die Besucher einen von knapp 100 Wunschzetteln von den Bäumen auswählen, das Geschenk kaufen, verpacken und im Center-Management oder an der Kundeninformation abgeben. „Unsere Besucher können somit Gutes tun, denn wir wollen Kinder unterstützen, deren Eltern sich nicht immer ein Weihnachtsgeschenk leisten können.“ – so Annett Gurczinski, Center Managerin des Isenburg-Zentrums.

EISBAHN UND GENIESSEN AUF DEM ROSENAUPLATZ

Dieses Jahr läuft es wieder glatt auf dem Rosenauplatz: eislaufbegeisterte Isenburger*Innen können vom 8.12.2022 bis zum 8.1.2023 mitten in der Stadt über Kunsteis gleiten und unter freiem Himmel kunstvolle Pirouetten drehen und auf dem Hüttenzauber mit ihren Liebsten einen Winzerglühwein oder auch eine leckere Bauernbratwurst genießen.

ENDLICH WIEDER ISENBURG ON ICE – Dein LIEBLINGSEISLAUFPLATZ – IN 2022 ERSTMALIG AUF EINER KUNSTEISBAHN | Isenburg-Zentrum Neu-Isenburg

Weitere Informationen und das detaillierte Weihnachts- und Eisbahnprogramm finden Sie hier!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Jetzt teilnehmen