19. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de Adventskalender Türchen 19 © panthermedia.net/Konstanttin (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Bauzentrum Andre + Oestreicher unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Andre + Oestreicher Einkaufsgutschein im Wert von 100 €

Bauzentrum Andre + Oestreicher © Andre + Oestreicher

Heute können Sie einen 100 € Einkaufsgutschein vom Bauzentrum Andre + Oestreicher gewinnen. Realisieren Sie Umbauwünsche, Renovierung oder kleine Verschönerungen im Eigenheim mit unserem heutigen Gewinn. Oder möchten Sie sich mit Kaminholz, Briketts oder Pellets die kalten Wintertage erwärmen und gemütliche Stunden am Kamin verbringen? Erhellen Sie Ihren Innenraum auch mit Deckenleuchten, Wandlampen oder LED Spots um zu Hause eine angenehme Wohlfühlatmosphäre zum Entspannen zu schaffen. Lassen Sie sich im Kompetenzzentrum für bauen, modernisieren und renovieren inspirieren und machen Sie es sich zu den Feiertagen richtig wohnlich!

Unser heutiger Partner: Bauzentrum Andre + Oestreicher

Unsere kompetenten und engagierten Mitarbeiter sind stets darauf bedacht die Kunden mit fachlichem Wissen zu beraten. Mit unsrem Montageservice für Garagentore, Haustüren, Innentüren, Gartenhäuser, Carports Sichtschutzelemente, Zäune und vielem mehr brauchen sie sich um fast nichts mehr selber zu kümmern. Kundenzufriedenheit, Fachkompetenz und Service sind die Werte auf die hier größte Aufmerksamkeit gelegt wird. Ob Sie klassisch Bodenbeläge, Farben & Tapeten suchen oder größere Baumaßnahmen an Haus und Garten planen, beim Bauzentrum Andre + Oestreicher erreichen Sie mit erfahrener Beratung stressfrei Ihre Wohnträume. Auch für den eigenen Garten finden Sie auf über 2.000qm Ausstellungsfläche jede Menge Ideen für Gartenhäuser, Sichtschutz, Zäune, Pflastersteine, Platten und Mauern. Mit unserer neuen Filiale in Mainhausen sind wir nun sogar 2 mal in der Region vertreten. Zusätzlich bieten wir einen schnellen Lieferservice mit unserem eigenen Fuhrpark. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

