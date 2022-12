6. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de Adventskalender Türchen 6 © Alexraths/panthermedia.net (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Ringcenter unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Ringcenter Einkaufsgutschein im Wert von 150 €

6. Türchen des op-online.de Adventskalenders © Ringcenter Offenbach

Gestern war der Nikolaus zu Besuch im Ringcenter - damit er heute genügend Zeit hat die Kinder in ihrem Zuhause zu besuchen. Aber auch die nächsten Programmpunkte im Ringcenter sind geplant. So kommen am Samstag, 10. Dezember 2022 zwei lustig verkleidete Rentiere und verteilen allerlei kleine Geschenke an alle Kundinnen und Kunden. An der Bastelstation wird es die Möglichkeit geben, ein beleuchtets Lebkuchenhaus zu erstellen, das dann selbstverständlich kostenlos mit nach Hause genommen werden darf.

Die leuchtenden Elemente unseren Weihnachtsdekoration sollen Licht in der dunklen Jahreszeit und Freude in die Herzen der BesucherInnen bringen. Im Hinblick auf das aktuell gemeinsame Bemühen mit Energie sorgsam und nachhaltig zu arbeiten, wurden entsprechend die Motivmenge verringert, Schaltzeiten verkürzt und ausschließlich auf die energiesparenden LED Technik gesetzt.

Hinter dem heutigen Türchen dieses Online Adventskalenders befindet sich ein Gewinn, der in jedem Fall große Freude mit sich bringt: Ein Einkaufsgutschein im Wert von € 150,00 einlösbar in allen teilnehmenden Geschäften im Ringcenter.

Eine schöne Weihnachtszeit, Ihr Ringcenter Offenbach!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

