16. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de Adventskalender Türchen 16

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem LORENZ Fabrikladen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: LORENZ Snack Paket inklusive eines Warengutscheins im Wert von 100 €

Die ganze Welt der LORENZ Marken-Snacks © LORENZ Fabrikladen

Der Gewinn hinter dem Türchen des 16. Dezember 2022 hält für dich ein LORENZ Snack Paket inklusive eines Warengutscheins in Höhe von 100 €, sowie eine wieder verwendbare Lorenz-Einkaufstasche in einer unserer neuen Farbkombinationen bereit. Viel Glück bei der Beantwortung der heutigen Frage!

Die ganze Welt der LORENZ Marken-Snacks

In unserem LORENZ Fabrikladen findest du die ganze Welt der LORENZ Marken-Snacks von Crunchips und ErdnußLocken über Saltletts bis hin zu NicNac´s und vieles mehr zum günstigen Preis. Lorenz ist bekannt für seine herausragende Qualität bei all seinen Produkten; Ihr wisst ja: nur erstklassige Zutaten bringen exzellente Qualität, auch bei Knabberwaren. Mehr dazu findest du u.a. auf unserer Homepage. Dort gibt es neben Informationen zu unseren Neuprodukten, wie bspw. Linsenchips in zwei leckeren Sorten, weitere interessante Details zur LORENZ-Geschichte, zum Thema Nachhaltigkeit und was es Neues gibt rund um die Menschen und Marken der LORENZ-Familie.

Besuchst du unseren Fabrikladen Neu-Isenburg findest du neben dem Lorenz-Sortiment auch eine große Auswahl des Bahlsen Keks- und Kuchen Sortiments und viele weitere Süßwaren von Ritter, Lindt, Lambertz, Trolli und anderen. Entdecke unsere wechselnden Angebote, Saisonartikel und Sondergrößen. Unsere Öffnungszeiten erfährst du auf unserer Fabrikladenseite. Schau einfach mal rein, wir freuen uns auf dich!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

