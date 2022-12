17. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit der Sparkasse Langen-Seligenstadt unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Spargeschenkgutschein der Sparkasse Langen-Seligenstadt in Höhe von 100 €

Sparkasse Langen-Seligenstadt - Filiale Seligenstadt © Sparkasse Langen-Seligenstadt

Bald ist es soweit – Weihnachten steht vor der Tür. Die Sparkasse Langen-Seligenstadt bietet Ihnen heute zum zweiten Mal die Chance, ihr Weihnachtsgeld aufzubessern. Denn wenn es um Ihre Finanzen geht, ist die Sparkasse Langen-Seligenstadt vor Ort. Nehmen Sie sich die Zeit, um mehr über das Kreditinstitut in Ihrer Region zu erfahren und beantworten Sie die anschließende Frage. Mit ein wenig Glück, haben Sie die Möglichkeit, einen Spargeschenkgutschein der Sparkasse Langen-Seligenstadt in Höhe von 100 Euro zu gewinnen. Der Spargeschenkgutschein kann von Ihnen ganz einfach in den Filialen der Sparkasse Langen-Seligenstadt gegen Barzahlung eingelöst werden.

In der Region tief verwurzelt: Die Sparkasse Langen-Seligenstadt

Die Sparkasse Langen-Seligenstadt trägt ihr Einzugsgebiet bereits im Namen. Doch wie kommt es, dass ausgerechnet jene zwei Städte des Kreises Offenbachs in der Bezeichnung der Sparkasse auftauchen? Die geschichtlichen Wurzeln dieser Entwicklung, reichen weit zurück. Bereits im Jahre 1840 wurde die Bezirkssparkasse Seligenstadt gegründet. Nur wenige Jahre später, im Jahre 1844, wurde die Bezirkssparkasse Langen in das Bankenleben gerufen. Aus der Fusion der beiden Bezirkssparkassen ging im Jahre 1992 letztendlich die gebietsübergreifende Sparkasse Langen-Seligenstadt hervor. Die weitflächige Verschmelzung brachte ein umfassendes Filialnetz mit sich. Auch heute, ca. zwei Jahrzehnte später, zeichnet sich die Sparkasse Langen-Seligenstadt noch immer durch Ihre besondere Regionalität aus. Mit dem Kontowechsel-Service dauert ein Online-Kontowechsel nur 8 Minuten.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

