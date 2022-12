24. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de Adventskalender Türchen 24 © panthermedia.net/Konstanttin (Montage op-online.de)

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit dem Ringcenter unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: Ein Ringcenter Einkaufsgutschein im Wert von 250 €

24. Türchen des op-online.de Adventskalenders © Ringcenter Offenbach

Heute ist es endlich soweit! Heute wird nun das letzte Türchen des Adventkalenders geöffnet. Die Spannung steigt Stunde um Stunde und die Zeit bis zum Fest ist gar nicht mehr lang. Letzte Besorgungen können heute im Ringcenter noch bis 14:00 Uhr erledigt werden.

Auch in diesem Jahr richten wir herzliche Wünsche an unsere Kundinnen und Kunden zu Weihnachten: Möge Ihnen allen auch im neuen Jahr Gesundheit und Wohlergehen geschenkt sein. Das Ringcenter freut sich, für Sie da sein zu dürfen – als verlässlicher Partner für den täglichen Einkauf aber auch als Ort für Begegnung, Vielfalt und Freude. In diesem Sinne wünschen wir ein frohes Fest und schon jetzt die besten Wünsche für ein gutes, schönes, neues Jahr.

Unser Weihnachtsgeschenk an Sie: Ein Einkaufsgutschein im Wert von € 250,00. Dieser Gutschein ist 3 Jahre gültig und in allen teilnehmenden Geschäften im Ringcenter einlösbar.

Frohe Weihnachten, Ihr Ringcenter Offenbach!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

