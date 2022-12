2. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit der Spessart Therme unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: ****Paket inkl. Upgrade Sauna für die Spessart Therme

Mal ehrlich – wann haben Sie sich das letzte Mal eine Auszeit vom Alltag gegönnt? Mit dem ****Paket inkl. Upgrade für die 4-Sterne-Saunawelt genießen Sie einen unbeschwerten Tag in der Spessart Therme Bad Soden-Salmünster (Wert 54 €). Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn im Paketpreis inklusive ist ein Bistro-Gutschein im Wert von 15 Euro. Zwischendurch werden Sie mit einer herrlich duftenden Aromaöl-Massage fünfzig entspannende Minuten im WellVitamed verwöhnt. Ein echtes Erlebnis! So löst sich der Alltagsstress und manch‘ kleine Verspannung in Wohlbefinden auf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Spessart Therme – Zeit zu zweit verschenken

Die Spessart Therme Bad Soden-Salmünster bietet mit ihren vielen Attraktionen in den unverändert wohlig-warmen Wellness-Sprudelbecken und dem 35 ° C warmen Sole-Intensivbecken reichlich entspannende Abwechslung in gesunder Natur-Sole. Eine echte Spezialität in der 4 Sterne-Saunawelt der Spessart Therme sind die Aufguss-Zeremonien, wie z.B. das Banja-Ritual oder die Klangschalen-Entspannung. Wer besonders lange Thermen- und Saunaabende liebt, sollte sich die kommenden Spessart-Thermen-Spätschichten vormerken: Am 27. + 30. Dezember 2022 ist die Spessart Therme bis 1.30 Uhr nachts geöffnet. An diesen Abenden verwöhnen wir Sie im Bistro mit leckeren Gaumenfreuden und ab 18 Uhr mit erfrischende Cocktails am und in den Sprudelbecken der Therme. Zudem gilt am Spätschichtabend ab 20 Uhr für alle Gäste der Therme ausschließlich textilfreies Schwimmen. Alle Spätschichten 2023 und die Sonderöffnung zum Jahreswechsel finden Sie auf der Website

„Wellness trifft Gesundheit“ – unter diesem Credo stehen die Verwöhnangebote im WellVitamed. Einmalig sind neben Wellness-Klassikern wie Aromaöl- oder Pantai Luar-Massagen die Sole-Wohlfühlmassagen.

Tolle Geschenkideen und zeitlich befristete weihnachtliche Angebot PLUS Geschenk sind als Gutschein zum Selberdrucken jederzeit unter https://shop.spessart-therme.de erhältlich.

TIPP: Zusätzlich erhalten alle Newsletter-Abonnenten:innen in diesem Jahr exklusiv weitere Advents-Special-Angebote an jedem Adventssonntag in das persönliche Mail-Postfach.

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

