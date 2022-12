12. Türchen des op-online.de Adventskalenders

op-online.de präsentiert gemeinsam mit bekannten Partnern aus der Region den großen Online-Adventskalender. Wir verlosen mit der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den heutigen Adventsgewinn.

Advent, Advent... Jeden Tag wird ein neues Türchen des Adventskalenders auf op-online.de veröffentlicht und Sie bekommen die Chance, attraktive Preise abzuräumen. Es erwarten Sie Einkaufsgutscheine, Veranstaltungstickets oder Sachpreise von bekannten Partnern aus Offenbach und der Region. Einfach auf „Jetzt teilnehmen“ klicken und das Formular ausfüllen und die Gewinnfrage beantworten. Der Gewinner wird unter allen richtigen Antworten ausgelost und drei Tage später per E-Mail benachrichtigt sowie auf unserer Weihnachtsseite bekannt gegeben.

Ihr heutiger Gewinn: 10 x je einen OFC Fanschal aus dem Fan-Shop der Offenbacher Kickers

Diesen Advent haben Sie sich bestimmt auch anders vorgestellt, stimmt‘s? Die EVO möchte mit dem heutigen Adventstürchen etwas Sportsgeist und Freude in den Alltag bringen. Zu gewinnen gibt‘s 10 x je einen OFC Fanschal aus dem Fan-Shop der Offenbacher Kickers. Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage und Klicken Sie auf „Jetzt teilnehmen“, schon sind Sie dabei. Die Gewinner werden ausgelost, per E-Mail benachrichtigt und hier auf der Website bekanntgegeben.

Unser heutiger Partner: Energieversorgung Offenbach AG (EVO)

Als regionaler Energieversorger engagiert sich die EVO im Bereich Klimaschutz, im Sponsoring gemeinnütziger Projekte und betreibt außerdem intensive Nachwuchsförderung in Vereinen. Die EVO bietet für jeden klimafreundliche Energie und Lösungen zur unabhängigen Stromversorgung an und erweist sich auch in kritischen Zeiten jederzeit als äußerst zuverlässiger Partner!

Wie können Sie beim op-online.de Adventskalender teilnehmen?

Sie können jeden Tag an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen und die Gewinnfrage zum Tagespartner richtig beantworten. Die Antwort auf die Frage findet sich im Text zum jeweiligen Kalendertürchen. Mit etwas Glück werden Sie als Gewinner gezogen und dürfen sich über den Tagespreis freuen. Die Teilnahme ist am jeweiligen Kalendertag sowie den zwei darauf folgenden Tagen möglich. Jeder Teilnehmer ist pro Kalendertürchen einmal teilnahmeberechtigt und der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

