Weihnachtsbaum auf den Kirchturm gehievt

Steinheim - Weihnachten ist nun nicht mehr fern. Davon kündet in Steinheim seit Samstag auch der Weihnachtsbaum auf dem Kirchturm der Alten Pfarrkirche St. Johann Baptist. Von Holger Hackendahl

Mit einem Fahrkorb an einem bis auf eine Höhe von 38 Meter ausziehbaren Gelenkmast der Feuerwehr Hanau wurde am Samstagvormittag eine stattliche Nordmanntanne auf den 32 Meter hohen Turm der Alten Pfarrkirche gehievt. Mit vereinten Kräften zogen die Wehrkräfte der Steinheimer Feuerwehr den Baum auf der Turmplattform in die Bodenhülse und schraubten den Stamm in einem Metallgestell fest. „Der Baum hat eine Höhe von sieben Metern und wurde aus Schotten im Vogelsberg - auch dank Mühlheimer Mithilfe - nach Steinheim gebracht“, erläuterte Frank Lehmann, Vorsitzender des Fördervereins der Alten Pfarrkirche. Er verfolgte gemeinsam mit anderen Fördervereins-Vorstandsmitgliedern unten vom Kardinal-Volk-Platz aus die spektakuläre Aktion. Auch ein Nikolaus - ein Stadtführer hatte sich für eine Führung in die Robe des Heiligen geworfen - verfolgte die Aktion.

Nachdem zwei hauptamtliche Wehrkräfte die Tanne mit Maschinenkraft in luftige Höhe gebracht hatten, zogen sechs Wehrkräfte der Steinheimer Feuerwehr den mehrere Zentner schweren Baum, der auf dem Fahrkorb lag, von dort aus auf die Turmplattform. Vor dem Aufstellen wurde das den Baum schützende Netz entfernt, der Stammsockel nochmals für die Bodenhülse passend gesägt und mit vereinten Kräften und mit Hilfe eines Seils hochgezogen und senkrecht aufgestellt.

Eine Lichterkette und ein Weihnachtsstern sollen den Baum weiter verschönern. „Wir haben die Erlaubnis vom Vatikan die Lichter am Baum bereits vor Weihnachten anzuschalten“, erinnert Frank Lehmann schmunzelnd daran, dass im vorigen Jahr Pfarrer Lukasz Szafera eigens beim Vatikan nachgefragt hatte, wie man es in Rom mit der Regel, das kirchliche Weihnachtsbäume erst ab Heiligabend leuchten dürfen, hält. Die Auskunft aus Rom, das auch auf dem Petersplatz die Weihnachtsbäume bereits ab dem 9. Dezember erleuchtet werden, hatte für Freude in Steinheim gesorgt und dafür, dass jetzt auch der Baum auf der Alten Pfarrkirche schon vor Heiligenabend im Lichterglanz erstrahlen darf.