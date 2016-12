Harfenklang und Gesang

Weihnachtskonzerte der Karl-Rehbein-Schule

An drei Abenden begeisterten die Musiker der Karl-Rehbein-Schule ihr Publikum in der Marienkirche mit einem abwechslungsreichen adventlichen Programm, bei dem allen musikalischen Geschmacksrichtungen Rechnung getragen wurde.

Hanau - Rund 300 Musiker der Karl-Rehbein-Schule waren bei den traditionellen Weihnachtskonzerten des Gymnasiums zu hören. An drei Abenden präsentierten die Mitglieder der Schulorchester und -chöre in der Marienkirche ihr adventliches Programm und begeisterten ihr Publikum.

Nach dem Glockengeläut eröffnete der klangewaltige Chor ab Klasse 7 unter der Leitung von Frank Hagelstange in der voll besetzten Marienkirche mit dem ausdrucksstarken „Vater Unser“ des tschechischen Komponisten Leos Janácek das knapp zweistündige Konzert. Mit fein ausgewählten Kompositionen wie zum Beispiel einem barocken Doppelchor für Flöten und Blechbläser, dem Gospel „To my Father´s House“ und Regers „Unser lieben Frauen Traum“, gesungen von den Musik-Leistungskursen Q1 und Q3, reihten sich die kleineren Gruppen stimmungsvoll in die Reihe der Darbietungen ein.

Dabei wurde allen musikalischen Geschmacksrichtungen Rechnung getragen. Für die Freunde der „Swinging Christmas“ gab es den Auftritt der Big Band mit beliebten Jazz-Nummern wie „Carol of the Bells“ oder „The Most Wonderful Time of the Year“ unter der Leitung des engagierten Bandleaders Stefan Glück. Die Freunde symphonischer Blasmusik kamen bei dem klangfarbenprächtigen Stück „Medieval Christmas“ und dem schottisch-hymnischen „Loch Lomond“ , dirigiert von Jens Weismantel, auf ihre Kosten.

Die Organistin Helene Streck begeisterte durch ihre humorvollen und spitzbübisch eingesetzten „Miss Marple“- und „Starwars“-Zitate in ihrer Begleitung des Liedes „Ihr Kinderlein, kommet“, welches das amüsierte Publikum teils zögerlich, teils lautstark mitsang. Neben dem großen Chor leitete Frank Hagelstange auch den Chorauftritt der Gesangsklasse 6, verstärkt durch die sich in den Klang einfügende Solosopranistin Annabelle Müller und die Jahrgangsstufe 7. Engelsgleich wurden die „Eagles´ Wings“ von Alexander L´Estrange besungen, begleitet von Helene Streck an der Orgel.

Überzeugend auch die vom Kinderchor der Klassen 5 und 6, geleitet von Jens Weismantel und Gudrun Hildebrand, mit einigen Solostimmen vorgetragenen Weihnachtslieder wie „Es wird scho glei dumper“ und das weihevolle „O Holy Night“ von Adolphe Adam. Petra Weiß, Leiterin des KRS-Symphonieorchesters, streute zwei Sätze aus dem beliebten „Weihnachtskonzert“ von Arcangelo Corelli ins Programm. Im Anschluss an das von den Streichern präsentierte „Intermezzo Sinfonico“ aus Pietro Mascagnis Oper „Cavalleria Rusticana“, wiederum mit Helene Streck an der Orgel und Tilman Ruben Scholz an der Harfe, bezauberte Petra Weiß mit ihrem symphonischen Tutti-Arrangement des Liedes „Alle Jahre wieder“. So endete das Weihnachtskonzert der Karl-Rehbein-Schule erstmals nicht mit Pauken und Trompeten, sondern in himmlischer Stille. (lho)