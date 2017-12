Enkel führen Brauchtum weiter

Heusenstamm - Seit 33 Jahren erklingen am Heiligabend Weihnachtslieder vom Balkon der Familie Duwensee. Diese aus dem ostpreußischen Königsberg stammende Tradition hat der 2004 verstorbene Gerhard Duwensee nach Heusenstamm gebracht. Von Claudia Bechthold

„Ich bin glücklich, dass auch meine Enkel Georg und Gregor diesen Brauch fortsetzen; so ist mein Mann immer noch bei uns“, sagt Herta Duwensee. Ihr Ehemann Gerhard hatte das Turmblasen vom Balkon im dritten Obergeschoss des Hauses am Weiskircher Weg in der Schlossstadt eingeführt. Seitdem kommen jedes Jahr viele Heusenstammer – auch diesmal sind es mehr als 250 Menschen – am Heiligabend zwischen Kirchgang und Bescherung, um sich auf Weihnachten einstimmen zu lassen.

Ralf Zenker, Trompeter und Vorsitzender der Stadtkapelle, war mit seiner Trompete von Anfang an dabei. Er kommt gern an den Weiskircher Weg. „Natürlich muss meine Familie mit der Bescherung auf mich warten“, räumt er ein, aber das sei ja nun schon lange so und damit fester Teil des Heiligen Abends. Das Programm verändern die Musiker – das sind neben Zenker der Trompeter Thorsten Gruczek sowie die Posaunisten Hans-Günter Laban und Stefan Keller – immer mal wieder. Vier Lieder aber gehören jedes Jahr dazu: „Oh Du Fröhliche“, „Macht hoch die Tür“, „Vom Himmel hoch“ und „Stille Nacht“. Und auch das erste Stück steht fest. Es ist das Ostpreußen-Lied „Land der dunklen Wälder“. „Das hat sich mein Vater immer wünscht“, erläutert Günter Duwensee.

Es herrscht Trubel im Haus Duwensee. Die ganze Familie ist zusammengekommen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Und es ist auch viel zu tun, denn den Gästen vor dem Haus werden Glühwein und heißer Orangensaft angeboten. Gegen eine Spende, die an die WAGA-Aktion der Rudolf-Steiner-Schule in Dietzenbach geht. Der Name steht für „Waldorf aktiv gegen Armut“. Oberstufenschüler haben die Initiative gegründet, um hilfsbedürftigen Menschen zur Seite zu stehen. Die Kinder von Gregor und Heidi Duwensee besuchen diese Waldorf-Schule.

Georg Duwensee, der mit Lebensgefährtin Verena Weidmann mittlerweile jene Wohnung mit dem Balkon übernommen hat, ist auch ein bisschen stolz, die Tradition seines Großvaters fortsetzen zu können. „Ich glaube, auch für viele Heusenstammer ist es zum festen Brauch geworden, am Heiligabend an unser Haus zu kommen, um das Fest zu beginnen.“

Wenn der letzte Ton von „Stille Nacht“ verklungen ist – das Lied wird stets zum Abschluss gespielt –, zieht die Familie um zu Gregor und Heidi Duwensee. Dort folgen dann Bescherung und das gemeinsame Essen – mit etwa 20 Personen. „Es gibt Raclette“, verrät Günter Duwensee. Und es werde an diesem Abend immer „sehr, sehr spät“. Denn nach der Bescherung werde immer noch gewichtelt. Und am ersten Feiertag wird die Runde noch größer, denn dann sind auch die Verwandten seiner Frau Petra noch mit dabei.

In diesem Jahr war das Turmblasen ein wenig entspannter als in anderen Jahren, berichtet Georg Duwensee, weil der Heiligabend ein Sonntag war. In anderen Jahren verbringen zumindest die drei Herren der Familie den Vormittag bis etwa 13 oder 14 Uhr im Büro. Die vom Vater und Großvater gegründete Spedition muss ja schließlich betreut werden.