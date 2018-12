Weihnachtsmärkte der Region im Überblick

Offenbach - Weihnachten nähert sich in großen Schritten. Überall steigt die Vorfreude. Unsere Redaktionen liefern einen Überblick aller Weihnachts-, Nikolaus- und Adventsmärkte in der Region.

Es ist nicht mehr lange Zeit, dann ist schon wieder Weihnachten. Die Vorfreude wächst. Spätestens auf den verschiedenen Weihnachts-, Nikolaus- und Adventsmärkten der Region dürften die meisten Menschen in Stimmung kommen. Ein Überblick über alle Veranstaltungen:

Offenbach

Der Offenbacher Weihnachtsmarkt lädt zum Budenbummel rund um Rathaus, Stadthof und Aliceplatz ein. Eröffnet wird er am Montag, 26. November, um 18 Uhr. Bis zum 30. Dezember hat der Weihnachtsmarkt geöffnet, montags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 13 bis 21 Uhr. Vom 24. Dezember bis 26. Dezember ist der Markt geschlossen, ab 27. Dezember wieder von 11. bis 21 Uhr geöffnet. Am 30. Dezember ist der Markt von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Zudem lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Vereinsgelände der SG Rosenhöhe ein: Er ist am Wochenende, 1. und 2. Dezember, geöffnet. Samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr.

Auf dem Dalles darf beim Bürgeler Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, um 12 Uhr. Der Markt hat bis 21 Uhr geöffnet.

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Bieberer Gewerbeverein wieder den beliebten Nikolausmarkt, und zwar am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 21 Uhr auf dem Ostendplatz. Neben den ortsansässigen Vereinen, Kindergärten, Schulklassen werden wieder auch viele Einzelhändler und Privatpersonen erwartet, die unter anderem weihnachtliches Kunsthandwerk oder Leckereien aus der hauseigenen Weihnachtsbäckerei anbieten. Auf einer eigens aufgestellten Bühne werden verschiedene Chöre vorweihnachtliche Musik vortragen. Die Sunnblickler Weisenbläser werden nach ihrem Bühnenauftritt wieder in kleinen Stationen zwischen den Ständen ihre musikalischen Weisen erklingen lassen. Herzhaftes vom Grill oder aus der Pfanne erwartet die Besucher ebenso wie der traditionelle Glühwein, am Stand des Bieberer Gewerbevereins gibt es wie all die Jahre edle Tropfen direkt vom Winzer.

Dreieich

Der Sprendlinger Adventsmarkt zieht wieder auf den Lindenplatz zu Füßen der Erasmus-Alberus-Kirche und den angrenzenden Straßen. Der Budenzauber ist am ersten Adventswochenende (30. November bis 2. Dezember) geöffnet, Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

Die malerische Altstadt von Dreieichenhain verwandelt sich traditionell am zweiten und dritten Adventswochende in ein Weihnachtsdorf. Vom 8. bis zum 9. und vom 15. bis zum 16. Dezember kann man dort vor der malerischen Kulisse der Altstadt und der Hayner Burg bummeln, samstags von 15 bis 20.30 Uhr, sonntags von 14 bis 20 Uhr. Der Schwerpunkt liegt auf kreativen und weihnachtlichen Angeboten.

In Offenthal ist der kleine Markt in der Kirchgasse, im Kirchgarten und am Alten Rathaus am vierten Adventswochenende (22. und 23. Dezember) geöffnet. Samstags können die Besucher von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr durch die Gassen um die evangelische Kirche schlendern.

Neu-Isenburg

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Isenburg öffnet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, auf dem Marktplatz und in den Gassen im Alten Ort. Vertreten sind unter anderem die Vereine und Partnerstädte. Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr gibt es Kunsthandwerk, Kulinarisches und ein Kinderkarussell.

Langen

Der Langener Weihnachtsmarkt findet traditionell an den ersten beiden Adventswochenenden statt, diesmal also an den Wochenenden 30. November, 1. und 2. Dezember, sowie 7., 8. und 9. Dezember. Das Budendorf rund um die Stadtkirche und den Vierröhrenbrunnen ist jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Egelsbach

Das dritte Adventswochenende hat sich als Termin für den Egelsbacher Adventsmarkt etabliert. Die Fäden hält wieder der Kulturverein in der Hand, Ort des Geschehens ist der Hof der Alten Schule in der Rheinstraße 72. Das Budendorf wird etwa 40 Stände zählen und ist am 15. und 16. Dezember geöffnet: Samstag von 15.30 bis 21 Uhr und Sonntag von 15.30 bis 20.30 Uhr.

Seligenstadt

Der Adventsmarkt in Seligenstadt öffnet vom 29. November bis 16. Dezember auf dem historischen Marktplatz der Altstadt sowie dem Freihofplatz. Der seit vielen Jahren beliebte und gern besuchte Markt entsteht vor der Kulisse der weihnachtlich beleuchteten Fachwerkhäuser. Der Markt öffnet werktags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Zum Rahmenprogramm gehören u.a. Adventskonzerte (sonntags 17 Uhr im Rathaus-Innenhof), "Musik zum Advent" (samstags um 11.30 Uhr in der Basilika) sowie Hobby-Künstler-Markt im Rathaus, Themenstadt- und Funzelführungen im Kloster.

Mainhausen

Der Vereinsring Zellhausen veranstaltet am 15. und 16. Dezember seinen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse der Pfarrkirche St. Wendelinus. Geöffnet ist er am Samstag ab 16.45 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr.

Hanau

Der märchenhafte Weihnachtsmarkt in Hanau mit Hessens größtem Adventskalender und nostalgischem Mini-Riesenrad ist von 26. November bis 22. Dezember geöffnet. Die über 75 Verkaufs- und Gastronomiestände kann man täglich von 11 bis 21 Uhr besuchen, der Künstlermarkt öffnet montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Bereits am ersten Adventswochenende, 30. November bis 2. Dezember, lädt der Steinheimer Weihnachtsmarkt im historischen Ambiente des Steinheimer Schlosshofs zum Verweilen ein. Am Samstag ist er von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Zum Kesselstädter Adventsmarkt lädt die Evangelische Kirchengemeinde ein. Rund um die Reinhardskirche wird am 1. und 2. Dezember reges Markttreiben herrschen. Am Samstag ist der MArkt von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Der Großauheimer Weihnachtsmarkt präsentiert sich am 16. Dezember rund um den Hans-Gruber-Platz. In den Räumen findet der Hobby- und Künstlermarkt statt, im Außenbereich wird für das leibliche Wohl gesorgt und auf der Bühne findet ein weihnachtliches Programm statt. Der Markt öffnet ab 13 Uhr und endet um 20 Uhr.

Ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt findet am 8. und 9. Dezember in Klein-Auheim auf dem Kirchplatz statt. Beschickt werden Buden von Vereinen und Privatpersonen aus Klein-Auheim.

In Mittelbuchen lädt die Evangelische Kirche am 2. Dezember zum Adventsbasar ins Evangelische Gemeindehaus ein. Der Basar öffnet von 11 bis 17 Uhr, um 13.30 gibt es einen Gottesdienst.

Ebenfalls in Mittelbuchen veranstaltet die Vereinsgemeinschaft Mittelbuchen am 22. Dezember den Weihnachtsmarkt am Obertor. Der kleiner, gemütliche Weihnachtsmarkt mit dem passenden Ambiente des historischen Obertors kommt ohne kommerzielle Verkaufsstände aus. Mittelbuchener Vereine bieten mit ihren geschmückten Buden deftiges Essen und Trinken und weihnachtliches Flair. Der Markt geht von 16 bis 22 Uhr.

Ronneburg

Der historische Markt mit Krippenspiel, Minnesängern, Gauklern und Feuerjongleuren findet am 1. und 2. Dezember, 8. und 9. Dezember sowie am 15. und 16. Dezember auf der Ronneburg statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in malerischer Burgkulisse jeweils von 11 bis 20 Uhr. Gezahlt werden muss der normale Burgeintritt: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder ab 5 Jahre 5,50 Euro, Jugendliche ab 14 Jahre 6 Euro, ermäßigt (Rentner, Studenten) 6 Euro Familienkarte (für Familien mit zwei und mehr Kindern) 20 Euro.

Mühlheim

Der Mühlheimer Weihnachtsmarkt findet am 8. und 9. Dezember in den Altstadtgassen rund um die Sankt Markus Kirche statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 15 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 19.30 Uhr. Am Sonntag gibt es ein Abschlusskonzert um 17 Uhr in der Markus-Kirche.

Dietzenbach

Am ersten Adventswochenende erstrahlt die Altstadt zum Weihnachtsmarkt. Beim Lichterglanz in der Altstadt werden am 1. und 2. Dezember Basteleien und Geschenke sowie Leckereien wie Punsch und Bratwurst geboten. Geöffnet ist der Markt samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Obertshausen

Der Vereinsring lädt für das Wochenende 15. und 16. Dezember zum Budenzauber an die evangelische Waldkirche ein. Im Zentrum gibt's Kunstgewerbe und Darbietungen der Vereine zu bestaunen. An beiden Tagen gibt es weihnachtliche Klänge in der Waldkirche. Geöffnet ist der Markt Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr.

An beiden Weihnachtsmarkt- Tagen ist in der Schönbornstrasse von 8 bis 22 Uhr generelles Parkverbot!

Heusenstamm

In der Heusenstammer Altstadt zwischen Torbau, Kirchplatz St. Cäcilia, Schlossgarten, Schlossinnenhof und BannturmSt. findet der Nikolausmarkt am Samstag, 8. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, von 14 bis 20 Uhr,statt. Es gibt etwa 140 Marktstände mit Kunsthandwerklichem (Fremdanbieter und Einheimische) sowie Kulinarischem, das ausschließlich von örtlichen Vereinen angeboten wird. Die Offizielle Eröffnung ist am Samstag, 8. Dezember, um 14.45 Uhr auf dem Kirchplatz St. Cäcilia.

Im Innenhof der Alten Babbscherei findet am Samstag (2. Dezember) und Sonntag (3. Dezember) der Weihnachtsmarkt in Rembrücken statt, geöffnet ist er jeweils von 14 bis 21 Uhr.

Rodgau

Zwei vorweihnachtliche Märkte gibt es im Rodgauer Stadtteil Jügesheim. Den Anfang macht der Budenzauber am Wasserturm am Samstag, 24. November, von 15 bis 23 Uhr.

Der Rodgauer Adventsmarkt rund um die Kirche St. Nikolaus und das Rathaus in Jügesheim öffnet am 28. November bis 2. Dezember seine Pforten. Öffnungszeiten sind: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Glühweinduft und Lichterglanz gibt es am 8. und 9. Dezember, zwischen der St.-Matthias-Kirche und dem Heimatmuseum in Nieder-Roden. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 16 bis 22.30 Uhr, am Sonntag von 15 bis 21 Uhr.

Der Sternschnuppenmarkt am Spritzenhaus in Weiskirchen findet am 2. Dezember statt. Am und im Heimatmuseum an der Bahnhofstraße wird Kunsthandwerk geboten, dazu heiße und herzhafte Speisen und Musik von der Orchester und Trompetengruppe „Doppel(s)pass“. Der Markt öffnet um 13 Uhr schließt um 19 Uhr mit dem Turmblasen.

Rödermark

Der Ober-Rodener Adventsmarkt wird am 1. und 1. Dezember rund um die Kirche St. Nazarius gefeiert. Geöffnet ist der Markt Samstag von 16 bis 22 Uhr, und Sonntag von 11 bis 20 Uhr mit Tag der offenen Tür des Einzelhandels.

Der Häfnerplatz bis hin zur und in der Kelterscheune ist am 8. und 9. Dezember Herzstück des kleinen, aber feinen Urber acher Nikolausmarktes, der Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet hat.

Eppertshausen

Der Weihnachtsmarkt auf dem Franz-Gruber-Platz lädt am 16. (ab 14 Uhr) und 17. Dezember (ab 13 Uhr) zum Verweilen ein.

Babenhausen

Der Markt in der Bummelgass’, am Marktplatz sowie in der Schlossgasse bis zur Stadtmühle hat am 1. und 2. Dezember geöffnet. Er wartet wieder mit einer Hobbykünstlerausstellung und lebender Krippe auf. Geöffnet ist er am Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Frankfurt

Hessens größter Weihnachtsmarkt wird am 26. November eröffnet und ist bis zum 22. Dezember zu besuchen. Rund 200 Stände soll es von der Zeil bis zum Römerberg in diesem Jahr geben, dazu viele Konzerte. Das Stadtgeläut wird am Samstag, 1. Dezember, und Montag, 24. Dezember, zu vernehmen sein. Geöffnet ist der Markt montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Darmstadt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Innenstadt Darmstadt wird am Montag, 26. November, eröffnet. Bis zum 23. Dezember lockt dann der Markt rund um das Schloss mit Kunsthandwerkern und Ständen aus den Partnerstädten. Er ist montags bis donnerstags von 10.30 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10.30 bis 22 Uhr und sonntags von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet.

Michelstadt

Vom 30. November bis zum 23. Dezember findet vor der Kulisse des Fachwerk-Rathauses von 1484 der Michelstädter Weihnachtsmarkt statt. Mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags 11 bis 20 Uhr.