Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten in Hessen

Hanau - Der Hanauer Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten in ganz Hessen. Die Atmosphäre an den 70 Buden rund um das Brüder-Grimm-Denkmal auf dem Marktplatz wird viel gelobt. Ein Rundgang. Von Matthias Grünewald

Die Holzpyramide mit ihren Weihnachtsfiguren in der Mitte des Hanauer Weihnachtsmarktes ragt wie ein Wahrzeichen in den Himmel. Und auch das kleine Riesenrad zieht die Blicke auf sich. Der Hanauer Weihnachtsmarkt ist mit seinen vielen Holzbuden und dem alten Kinderkarussell fast so etwas wie eine kleine romantische Stadt. Die lockt Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten, Adventsbedarf und ganz viel Glühwein.

Es blinkt und glitzert an jedem Häuschen. Die Glühbirnen strahlen um die Wette und immer wieder zieht ein neuer Duft in die Nase der Besucher. Reibekuchen, selbst gemacht, ist eine solche Versuchung. Seit 20 Jahren schon bietet Hanno Molitor Kartoffelpuffer aus eigener Herstellung an. Seit zwei Jahren ist er mit der Kartoffelmühle auf dem Markt, die mit ihren großen Windflügeln eine weitere Attraktion ist. „Die Mühle kommt gut an“, sagt er stolz und schon am frühen Mittag haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. „Hauptsache das Wetter spielt mit“, so die Hoffnung. Denn nichts fürchten die Standbetreiber mehr als Regen, der in den letzten Tagen immer mal wieder niedergegangen ist.

Nichtsdestotrotz: Der Hanauer Weihnachtsmarkt ist ein Kleinod, sagen viele Standbetreiber und Besucher. „Nicht umsonst ist er zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte Hessens gewählt worden“, weiß Bernhard Weingärtner, der das Nostalgie-Riesenrad betreibt und auch schon seit rund zehn Jahren auf dem Hanauer Marktplatz dabei ist. Vor allem die familiäre Atmosphäre werde geschätzt. In Frankfurt sei zwar alles größer, aber auch vieles unpersönlicher.

Und so kommt es vor, dass eine Gruppe Kindergartenkinder vor einem Stand mit Plätzchenformen das Lied von der Weihnachtsbäckerei zum Besten gibt, oder ältere Herrschaften bei einer Fahrt im Riesenrad von 1929 Tränen in den Augen haben. Die lassen sich ganz wunderbar mit Glühwein wegspülen. Denn Glühwein, Glögg oder heißen Apfelwein und manche Hochprozenter gibt es an fast jeder Ecke und in vielen Variationen. „Besonders beliebt ist der Turbo“, sagte die Wirtin der Pyramide. Dann kommt zum Glühwein, der, so wird versichert, keine Fertigware ist, sondern von einer Weinkellerei in Johannesberg stammt, ein Schuss Rum dazu.

Über 70 Buden bieten Weihnachtliches, von Lammfelldecken bis Christbaumkugeln, von gebrannten Mandeln bis Knobibaguettes. Und wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, wird vielleicht auf dem Künstlerweihnachtsmarkt mit individuellen und handgemachten Schätzen fündig. Täglich ab 13 Uhr öffnet der Markt im Neustädter Rathaus seine Türen. Mit einem großen Bühnenprogramm zaubern die Organisatoren zusätzliche Weihnachtsstimmung. Täglich treten hier zahlreiche Posaunenchöre der Region auf.