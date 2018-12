Offenbacher Weihnachtsmarkt: Nur ein Aber trübt die gute Stimmung

Bilanz fällt positiv aus

+ © stm Gerade in den Abendstunden ist der Weihnachtsmarkt gut besucht. Allerdings gibt es Kritik am Angebot. Mehr Kunsthandwerkstände wären nach Meinung der Schausteller wünschenswert. © stm

Offenbach - Kurz vor Ende des Weihnachtsmarkts am Sonntag ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Was sagen Verkäufer und Veranstalter? Waren sie zufrieden? Was lief gut? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Von Steffen Müller