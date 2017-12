Weihnachtsmann auf Reisen: Das ist die kürzeste Route

Frankfurt - Wie schafft der Weihnachtsmann es eigentlich, jedes Jahr pünktlich die Geschenke abzuliefern? Schließlich muss er von seinem Wohnort am Nordpol aus große Strecken zurücklegen, etwa zu den Kindern im peruanischen Lima in Südamerika oder zu den Kleinsten in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo in Afrika.

Diese Frage ist nun sogar wissenschaftlich erforscht worden. Beteiligt daran waren Experten des IT-Dienstleisters Lufthansa Systems in Raunheim, des Berliner Forschungszentrums Matheon sowie das Konrad-Zuse-Institut in Berlin. Sie hatten es sich im Zuge der Aktion „Wissenschaft im Dialog“ zur Aufgabe gemacht, die kürzeste Rundreise um die Welt auszurechnen. Das Ergebnis hat die Lufthansa-Tochter so zusammengefasst: Um alle Kinder auf der Welt zu erreichen, ist der Weihnachtsmann etwa 406 Stunden oder fast 17 Tage unterwegs und legt dabei eine Strecke von 365.174 Kilometern zurück. Das entspricht mehr als dem neunfachen Erdumfang.

Die optimale Flugroute führt den Weihnachtsmann vom Nordpol über Europa und den Nahen Osten nach Russland, von dort nach Asien und zurück nach Afrika. Weiter geht es nach Nord- und dann nach Südamerika, bevor er – nach einem Zwischenstopp in Hawaii – Papua Neuguinea und Australien ansteuert. Auf dem Rückweg noch ein paar Stationen in Asien, auf der Arabischen Halbinsel und in Europa – und schon kann der Weihnachtsmann seinen wohl verdienten Feierabend am Nordpol genießen. Weil die Route von West nach Ost über die Datumsgrenze führt, verliert er zwar einen zusätzlichen Tag auf der langen Reise, aber da der Weihnachtsmann bekanntlich die Zeit anhalten kann, ist das kein Problem, und alle Kinder können rechtzeitig mit ihren Weihnachtsüberraschungen rechnen.

Bei der Flugwegplanung wird nach Angaben der IT-Experten stets die kürzeste Flugverbindung zwischen zwei Zielen genommen, wobei unter anderem Flugzeiten, Flugzeugtyp, Treibstoffverbrauch und Wettereinflüsse zu berücksichtigen sind. Bei der Ermittlung der Route des Weihnachtsmanns wurden allerdings vereinfachte Annahmen zugrunde gelegt: Die Route startet am Nordpol und umfasst 1 305 Flugziele rund um die Welt. Um Zeit zu sparen, landet der Mann mit dem roten Mantel unterwegs nicht, sondern wirft die Geschenke aus der Luft ab und lässt sie von seinen regionalen Weihnachtswichteln verteilen. Er fliegt mit konstanter Geschwindigkeit von 900 Stundenkilometern in zehn Kilometer Höhe.

Um die lange Strecke zu schaffen, bedient sich der Weihnachtsmann eines Tricks: Er hält die Zeit an – damit bleibt auch die Wetterlage konstant. Die Wissenschaftler legten für ihre Berechnungen 23 Uhr am Heiligen Abend des Jahres 2015 fest. Da der Geschenkesack keinen Boden hat, wurde die Last der Gaben für zwei Milliarden Kinder nicht in die Rechnung einbezogen. Unter diesen Bedingungen hat eine Verbindung mit minimalem Treibstoffverbrauch (oder Rentierfutter) auch die kürzeste Flugzeit. Übrigens spielte Geld keine Rolle: Überfluggebühren wurden beim Weihnachtsmann natürlich nicht fällig.

Überkreuzungen, Schleifen oder vermeintliche Umwege auf der Route sind nach Angaben der Wissenschaftler keine Fehler. Eine längere Flugroute könne schneller und treibstoffsparender sein als die scheinbar beste direkte Verbindung. Außerdem muss sich auch der Weihnachtsmann, der ja den Kindern als Vorbild dienen soll, an das Luftstraßennetz halten. Das globale Netz hat etwa 300.000 Routen auf jeder der etwa 30 erlaubten Flughöhen. (ad)