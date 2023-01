Ihr Abfluss stinkt? Salz bekämpft den üblen Geruch

Von: Jasmin Farah

Wenn Küchenreste immer wieder den Weg in den Abfluss der Spüle finden, wundert es nicht, wenn es irgendwann unangenehm daraus riecht. Teure Rohrreiniger braucht es aber nicht.

Noch im Mittelalter war Salz ein wertvolles Gut, das über Grenzen hinweg für viel Geld gehandelt wurde. Daher stammt auch der Begriff „weißes Gold“. Heutzutage ist es überall in Supermärkten erhältlich und selbstverständlich geworden. Dabei ist es nicht nur zum Würzen von Speisen gut, sondern kann auch im Haushalt vielfältig angewendet werden. Es gilt als sehr effektives Hausmittel, das zudem nachhaltig ist. Wer etwa Probleme mit dem Abfluss in der Spüle, Dusche und Co. hat, sollte es definitiv mal ausprobieren.

Salz für den Abfluss ist günstig und effektiv

Damit der Abfluss sicher vor Verstopfungen ist, sollte Salz regelmäßig angewendet werden. © IMAGO / agefotostock

Rohrreiniger kosten nicht nur sehr viel, sondern können teilweise sehr aggressiv sein. Wer allerdings auf die Umwelt achtet, möchte diese lieber vermeiden. Stinkt also Ihr Abfluss, können Sie stattdessen auch Salz verwenden. Es hat eine neutralisierende Wirkung und beseitigt auf diese Weise schlechte Gerüche. Hinzu kommt, dass es unangenehmen Düften zudem vorbeugen kann. Dagegen hilft auch günstiges Mundwasser.

Das Salz hat zudem noch einen weiteren Effekt. Befinden sich leichte Verkrustungen im Abfluss, sorgt es dafür, dass sich diese lösen. So gehen Sie vor:

1. Geben Sie zwei Esslöffel Salz in den Abfluss.

2. Lassen Sie das Salz für eine halbe bis eine Stunde einwirken.

3. Spülen Sie mit heißem Wasser gründlich nach.

Abfluss stinkt: Salz und Essig löst sogar Verkrustungen

Stinkt es danach immer noch, sollten Sie das ganze Prozedere noch einmal durchführen. Wenden Sie das Salz nur vorbeugend an, damit der Abfluss frei bleibt, empfiehlt es sich, die oben genannten Punkte nacheinander regelmäßig anzuwenden. Wer hartnäckige Ablagerungen im Abfluss hat, der kann dem Salz noch Essig hinzufügen. Dieses ist ebenfalls ein altbewährtes Hausmittel, das zudem Verstopfungen im Rohr auflöst. So funktioniert es:

1. Geben Sie eine halbe Tasse Salz in den Abfluss.

2. Kippen Sie ein Glas mit heißem Essig hinterher.

3. Lassen Sie das Gemisch fünf Minuten ruhen.

4. Spülen Sie mit kochend heißem Wasser nach.

Es tut der Wirkung allerdings auch keinen Abbruch, wenn Sie das Salz gleich in dem warmen Essig auflösen und die Mischung in den Abfluss geben. Ihr Abfluss gluckert auffällig? Das ist kein gutes Zeichen.