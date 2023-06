Allergisierende Konservierungsmittel in Fertigspachtelmassen

Schnell ein bisschen Fertigspachtelmasse in die Macke an der Wand und es sieht fast aus wie neu. Manko allerdings: Die Produkte enthalten häufig Konservierungsmittel, die Allergien auslösen können. © Christin Klose/dpa-tmn

Für unschöne Macken in den Wänden bietet sich Fertigspachtelmasse an. Sie ist schnell gebrauchsfertig und einfach zu handhaben. Allergiker sollten darum aber lieber einen Bogen machen.

Frankfurt/Main - Im Praxistest haben sich die 16 Fertigspachtelmassen allesamt bewährt. Löcher und kleine Risse in Wänden und Decke bessert solch ein Produkt aus der Tube gut aus, heißt es in der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 7/2023). Einen Nagel sollte man an der Stelle allerdings nicht wieder einschlagen.

Dennoch haben nur vier Spachtelmassen ein „Gut“ erhalten. Der Knackpunkt: Damit die Kunststoffmasse nicht verdirbt, enthält sie Konservierungsmittel. Das ist auch so deklariert. Die Mittel können aber Allergien auslösen. Besonders eines gehört laut den Testern nicht in ein Alltagsprodukt: das halogenorganische Chlormethylisothiazolinon (CIT) war in sieben Produkten zu finden.

Das sind die Testsieger: „Baufan Fertig Spachtel“, „Decofill Reparatur Schnellspachtel, Innen“, „Kodi Basic Feinspachtel, Innen und Außen“ und „Molto Innen Reparatur Moltofill“. Sie enthalten keine bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe oder lediglich eine kleine Menge eines Mittels mit schwächerem allergenen Potenzial. dpa