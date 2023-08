Ameisen bekämpfen: Mit Hausmitteln ein Kinderspiel

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Ameisen können in den eigenen vier Wänden schnell zu einer lästigen Plage werden. Mit einigen Tipps lassen sich die ungebetenen Gäste beseitigen.

In den wärmeren Monat, insbesondere im Frühling und Sommer, sind Ameisen am aktivsten und suchen nach Nahrung und neuen Nestplätzen. In dieser Zeit gelangen Ameisen häufig ins Haus oder in die Wohnung. Doch wie wird man sie wieder los?

Die erste Verteidigungslinie gegen Ameisen ist eine gründliche Reinigung. Entfernen Sie Essensreste, Krümel und verschüttete Flüssigkeiten sofort. Denken Sie daran, dass auch die Spüle und der Bereich um den Mülleimer regelmäßig gereinigt werden sollten.

Suchen Sie nach Rissen, Ritzen und anderen möglichen Zugangspunkten im Haus und versiegeln Sie diese sorgfältig. Ameisen können durch winzige Öffnungen eindringen, achten Sie also auf Fensterrahmen, Türen und undichte Stellen in der Gebäudestruktur.

Natürliche Abschreckungsmittel bei Ameisen im Haus

Es gibt verschiedene natürliche Hausmittel, die gegen Ameisen wirksam sein können. So ist Essig nicht nur ein effektives Mittel gegen Fruchtfliegen, sondern auch gegen Ameisen. Mischen Sie gleiche Teile Wasser und Essig und sprühen Sie die Lösung an Stellen, an denen Sie Ameisen bemerken. Auch der Geruch von Zitronensaft und Kaffeesatz kann die Insekten vertreiben. Zudem wirken natürliche ätherische Öle wie Pfefferminze, Zitronengras oder Zimt abschreckend.

Eine weitere Möglichkeit bieten alkalische Stoffe, wie Kreide oder Kalk, da diese den pH-Wert in ihrem Umfeld erhöhen und so die Ameisen abschrecken können. Demnach kann eine Kreidelinie an potenziellen Eingangspunkten oder entlang der Ameisenstraßen hilfreich sein.

Ameisen können in den eigenen vier Wänden schnell zu einer lästigen Plage werden.* © Julia Schöneseiffen/DALL-E

Auch Kieselgur (Diatomeenerde) kann bei einer Ameisenplage helfen. Das Pulver besteht aus zermahlenen Kieselalgen und kann die Ameisen dehydrieren. Streuen Sie Kieselgur entlang von Ameisenpfaden und Schlupfwinkel der Ameisen.

Zu den bewährten Hausmitteln zählen außerdem Backpulver und Zucker. Vermischen Sie dafür Backpulver und Zucker im Verhältnis 1:1. Ameisen werden von dem Zucker angelockt. Fressen die Tiere die Mischung, sorgt das Backpulver dafür, dass sich der Magen der Insekten aufbläht und sie tötet. Nicht nur bei der Bekämpfung von Insekten sind Essig und Backpulver eine effektive Methode, auch bei der Reinigung des Abflusses wirken Hausmittel wahre Wunder.

Ameisenköder richtig einsetzen: Lockmittel gezielt platzieren

Ameisenköder sind ebenfalls eine bewährte Methode zur Bekämpfung von Ameisenkolonien. Platzieren Sie die Köder in der Nähe der Ameisenstraßen, wo die Ameisen sie leicht erreichen können. Die Köder locken die Tiere an, die das Gift anschließend in das Nest tragen.

Es gibt verschiedene Arten von Ameisenködern:

Ködergel oder -paste

Köderstationen

Granulat-Köder

Köderdosen

Professionelle Hilfe bei Ameisenplage

Bei einem hartnäckigen Ameisenbefall kann die Unterstützung eines professionellen Schädlingsbekämpfers erforderlich sein. Diese Experten können die Situation bewerten, geeignete Maßnahmen ergreifen und langfristige Lösungen anbieten.

Die Kosten für einen Schädlingsbekämpfer in Deutschland variieren nach verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel dem Ausmaß des Ameisenbefalls, der Art der Behandlung und der Größe des zu behandelnden Bereichs.

Redakteurin Julia Schöneseiffen hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) genutzt.