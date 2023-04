Wie Geschirrspültabs dabei helfen können, den Ofen zu reinigen

Teilen

Fett und Schmiere halten sich im Ofen hartnäckig? Dann können Sie einfach zu Spülmaschinentabs greifen. Die Tabletten wirken Wunder an dreckigen Ofenscheiben.

In der Küche muss man manchmal zu harten Mitteln greifen, wenn es ums Putzen geht. Fett, Nahrungsreste oder Öle hinterlassen oft eine unangenehme Spur, die man gar nicht so leicht wieder wegbekommt. Auch der Ofen ist da keine Ausnahme.

Mit einem ganz einfachen Life-Hack ist Ihr Ofen allerding in Null Komma Nichts wieder sauber. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Tabs für die Spülmaschine. So geht’s.

Ofen mit Spülmaschinentabs reinigen: Darauf sollten Sie achten

Der Backofen ist schon eine clevere Erfindung, die wir im 21. Jahrhundert nicht mehr missen wollen. Allerdings kommt er nicht komplett ohne Unannehmlichkeiten aus – und das Saubermachen ist eine davon. Mit der Zeit sammeln sich in Öfen Essensreste und Kruste an den Wänden und auf dem Boden, sowie eine dunkle und teilweise schmierige Schicht an der Scheibe. Um diese zu entfernen, kann man entweder stundenlang mit einem Drahtschwamm, Essig oder Backpulver daran herum schrubben, oder aber auf Geschirrspültabs zurückgreifen.

Geschirrspültabs sind auch an anderen Stellen im Haushalt nützlich. (Symboldbild) © IMAGO

Dazu benötigen Sie lediglich ein oder zwei der Spülmaschinentabs und einen Eimer warmes Wasser. Welche Marke, Sorte oder Duftrichtung Sie bei den Geschirrspültabs wählen, ist dabei völlig egal. Wichtig ist nur, dass es sich um die festen Tabs und nicht etwa um die kleinen Gelbeutelchen handelt.

Um die dreckige Ofenscheibe zu reinigen, tunken Sie den Spültab in das warme Wasser, allerdings nur kurz, damit er sich nicht auflöst. Mit dem feuchten Tab reiben Sie dann die Scheibe ein, ähnlich wie Sie es mit einem Schwamm tun würden. Je nach Hartnäckigkeit der Flecken müssen Sie an der ein oder anderen Stelle vielleicht etwas mehr schrubben. Danach lässt sich der Dreck aber ganz leicht mit einem feuchten Lappen abwischen und Sie können Ihrer Pizza demnächst wieder beim Aufbacken zusehen.

Wundermittel in der Küche: So funktionieren Geschirrspültabs

Geschirrspültabs bestehen aus komprimiertem und konzentriertem Geschirrspülmittel, das sich aus Enzymen, Phosphaten und Tensiden zusammensetzt und in Verbindung mit Wasser effektive Reinigungseigenschaften entwickelt.

In der Spülmaschine entsteht durch das Wasser eine reinigende Masse, die Fett und Essensreste von den Tellern und dem übrigen Geschirr entfernt. Die meisten Tabs machen außerdem Werbung dafür, auch angebrannte oder verkrustete Ränder von zum Beispiel Auflaufformen zu entfernen. Nach dem gleichen Prinzip reagiert ein Spültab, der in Wasser getaucht wird. Mit dem feuchten, leicht schäumenden Tab können deshalb auch Fett und Dreck von der Ofenscheibe entfernt werden, die in den meisten Fällen ebenfalls angebrannt sind.

Möbel, Kühlschränke, Beleuchtung: Sieben Tipps, um in den eigenen vier Wänden Strom zu sparen Fotostrecke ansehen

Der Vorteil vom Spültabs ist außerdem, dass man damit den Dreck wegschrubben kann, ohne dabei die Glasscheibe im Ofen zu zerkratzen, wie es zum Beispiel durch die Nutzung eines Drahtschwamms passieren kann.

Spülmaschinentabs sind Alleskönner: Wo sie noch eingesetzt werden können

Geschirrspültabs funktionieren nicht nur in der Spülmaschine oder im Backofen. Auch in einem Topf oder einer Form, in der Lebensmittel angebrannt oder verkrustet sind, können sie verwendet werden. Dazu geben Sie einfach warmes Wasser in den Behälter und lösen den Tab darin auf. Nach dem Einweichen könne Sie die Essensreste ganz leicht abwischen.

Auch eine Fritteuse oder eine Küchenmaschine können so gereinigt werden. Einfach den Tab darin aufweichen lassen und dann einmal gut durchspülen – schon ist das Küchengerät wieder sauber. Auch Eingebranntes auf dem Ceranfeld entfernen Spülmaschinentabs mühelos.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Spülmaschinentabs können außerdem im Rest des Hauses, zum Beispiel bei Flecken auf Fliesen, im Teppich oder in anderen Textilien angewendet werden. Dazu lösen Sie den Tab am besten in heißem Wasser auf und reinigen die betroffenen Ecken sanft mit einem Schwamm, den Sie in die Spültab-Wasser-Lösung eintauchen.

Im Bad können Spültabs zur Reinigung des Abflusses genutzt werden. Einfach den Tab in kochendem Wasser auflösen, in den Abfluss gießen und klares Wasser hinterher spülen. Ein Spültab-Wasser-Gemisch kann auch zur Reinigung der Toilette genutzt werden. Und wenn der Tab dann auch noch in Ihrem Lieblingsduft kommt, umso besse.