Fünf Gegenstände, die Sie nicht im Badezimmer aufbewahren dürfen

Von: Franziska Kaindl

Nutzen Sie das Badezimmer gern als Aufbewahrungsort für diverse Kosmetikprodukte? Diese und andere Utensilien sollten Sie lieber aus dem Raum verbannen.

Chaos pur im Badezimmer – das ist bei vielen keine Seltenheit: Der Föhn liegt auf der Ablage, Schminkpinsel und -tuben in einem Körbchen neben dem Spiegel und das Parfümfläschchen auf dem Waschbeckenrand. Schließlich ist das Bad für viele nicht nur der Raum, in dem Körperhygiene betrieben wird, sondern der Ort, an dem man sich für die Arbeit oder einen Abend mit Freunden vorzeigbar macht. Daher erscheint es praktisch, hier auch Schmuck, Make-up oder andere Kosmetik aufzubewahren – leider hat das aber auch seine Nachteile.

Make-up im Badezimmer – keine gute Idee

Helles Licht und Spiegel machen das Badezimmer zum perfekten Ort, sich zu schminken. Kein Wunder, dass viele deswegen auch ihr Make-up und Pinsel in den Schränken verstauen – wenn da nicht die hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze wäre, die durch heißes Duschen entstehen. Das Klima sorgt dafür, dass Make-up-Produkte schneller oxidieren und damit ihre Haltbarkeit verlieren. Außerdem werden Pinsel dadurch zu einem optimalen Nährboden für Bakterien und Keime. Hautunreinheiten und Entzündungen können die Folge sein.

Das Badezimmer ist perfekt, um Make-up aufzutragen – gelagert werden sollte es aber woanders. © Westend61/Imago

Parfüm: Lieber im Schlafzimmer aufbewahren

Nach dem Make-up muss auch schon das Parfüm griffbereit stehen – am besten im Spiegelschrank zusammen mit anderen Kosmetikprodukten. Doch auch die Parfümflaschen haben eigentlich nichts im Badezimmer zu suchen. Durch die Hitze und Feuchtigkeit verlieren sie schneller ihren tollen Geruch und können sogar kippen. Um das zu verhindern, sollten Sie die Flacons lieber kühl lagern – zum Beispiel in einem Schrank im Schlafzimmer.

Sonnencreme: Luftfeuchtigkeit schadet der Lotion

Ähnlich wie mit Make-up und Parfüm verhält es sich auch mit der Sonnencreme. Zu viel Hitze verringert auf Dauer den Schutz und die hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich Schimmel in der Tube bildet. Stattdessen sollten Sie auch die Sonnencreme kühl lagern, zum Beispiel im Schlafzimmer. Eine angebrochene Lotion sollten Sie aber sowieso nicht zu lange aufbewahren – durch die Sauerstoffzufuhr kommt es zur Oxidation, welche die Inhaltsstoffe verändert und den UV-Schutz vermindert. Im folgenden Sommer sollten Sie sich also wieder eine neue Packung zulegen.

Schmuck: Badezimmer-Klima lässt Materialien rosten

Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann auch dafür sorgen, dass der Modeschmuck ganz schnell seinen Glanz verliert – insbesondere solcher, der aus Metallen wie Silber gefertigt ist. Durch Oxidation fangen die Schmuckstücke nämlich zu rosten an. Am besten vermeiden Sie das, indem Sie Schmuck in den dafür vorgesehenen Schatullen in einem kühleren Raum verwahren, wo sie weniger Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Medikamente: kühle Lagerung im Badezimmer nicht möglich

Medikamente werden ebenfalls gerne im Spiegelschrank im Badezimmer aufbewahrt. Dort sind sie schnell griffbereit und stören gleichzeitig niemanden. Leider ist das aber nicht empfehlenswert: „Die Lagerung von Arzneimitteln im Badezimmer ist aufgrund der stark schwankenden Luftfeuchtigkeit und der häufig erhöhten mittleren Temperatur ein wenig geeigneter Aufbewahrungsort“, schreibt das Bundesgesundheitsministerium dazu auf seiner Webseite. Das wechselnde Raumklima kann dazu führen, dass Tabletten und Co. schneller ihre Wirksamkeit und Haltbarkeit verlieren. Legen Sie sich stattdessen eine spezielle Medikamentenbox zu und verstauen Sie diese an einem möglichst kühlen Ort – das Schlafzimmer in etwa. Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegen.