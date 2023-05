Bäume im Frühjahr schneiden – Zeitpunkt und Baumart sind entscheidend

Baumschnitt: Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend © Red

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Bäume zu schneiden? Das hängt davon ab, wann der Baum blüht, wie alt er ist und in welchem Zustand sich das Holz befindet.

Wer einen Baum in seinem eigenen Garten schneiden will, wirft am besten vorher einen Blick in das Bundesnaturschutzgesetz. Laut § 39 Absatz 5 Satz 2 ist der Baumschnitt an Hecken, lebenden Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen zwischen dem 1. März und dem 30. September verboten. Das liegt daran, dass Vögel in diesem Zeitraum brüten und ihre Jungen großziehen. Das Gesetz schützt die Tiere und ihre Nester. Verstoßen Sie dagegen, droht Ihnen ein Bußgeld zwischen 50 und 15.000 Euro. Welche Bäume Sie wann schneiden dürfen, weiß 24garten.de.

Es gibt jedoch Ausnahmen, die eine Baumpflege bzw. einen Schnitt zwischen März und September erlauben: Beispielsweise ist lediglich der Radikalschnitt verboten. Das bedeutet, dass Sie im Frühjahr und Sommer durchaus einzelne Äste abschneiden und Ihre Bäume in Form halten dürfen.