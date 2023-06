Bodenbelag auf dem Balkon neu gestalten: Muss der Vermieter gefragt werden?

Eigene Gestaltung

Sehr begehrt sind Wohnungen mit Balkon oder Terrasse. Doch wer kommt für die Pflege und Reparaturen auf?

Wohnungen mit Balkon erfreuen sich hoher Beliebtheit auf dem Immobilienmarkt. Der Grund dafür liegt an der Tatsache, dass ein Balkon ein attraktives Merkmal ist, das einen zusätzlichen Wohnraum im Freien bietet. Der Reiz eines Balkons liegt in seiner Vielseitigkeit und den damit verbundenen Vorteilen. Es ist ein persönlicher Rückzugsort, den der Mieter gern individuell gestalten möchte. Doch wer übernimmt die Kosten für Pflege und Reparaturen? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

+ Mieter dürfen ihren Balkon selbst gestalten. Doch es gibt einiges zu beachten. (Symbolfoto) © Fujisl/Panthermedia/Imago

Der Balkon lässt sich nach eigenen Vorlieben mit Pflanzen und Blumen dekorieren. Doch nicht alle Pflanzen dürfen auf den Balkon, da hohe Bußgelder drohen. Und auch bei dem Bodenbelag kann man grundsätzlich seiner Fantasie freien Lauf lassen.

Mieter darf selbst gestalten: Beliebte Bodenbeläge für den Balkon

Wohnungen mit Balkon oder Terrasse sind sehr gefragt und lassen sich leicht vermieten. Besonders wichtig bei den Außenflächen einer Mietwohnung ist der Bodenbelag. Beliebt sind witterungsbeständige Hölzer wie Bambus oder Bangkirai. Auch Nadelhölzer wie Lärche oder Douglasie eignen sich gut als Bodenbelag im Freien. Robuste und pflegeleichte Optionen sind Naturstein und Beton. Für eine kostengünstige Lösung bieten sich Klickfliesen aus PVC oder modernen Komposit-Materialien an, so das Branchenportal vermietet.de.

Genau wie man in den Innenräumen seinen Vorlieben nachgibt und die Wandflächen nach den eigenen Bedürfnissen bunt gestaltet, verhält es sich auch außen mit Balkon oder Terrasse. Die mitgemietete Außenfläche entspricht dem Geschmack der Mieter, ob Kunstrasen, Holz oder Matten aus Kokos, Sisal oder Jute. Doch Folgendes ist zu beachten: Die Beläge dürfen nur lose verlegt werden. Bei einem Auszug ist dieser dann rückstandsfrei und einfach entfernbar.

Bauliche Veränderungen auf dem Balkon

Wird jedoch der Bodenbelag verklebt oder möchte der Mieter Fliesen auf dem Balkon zementieren, handelt es sich dabei um eine bauliche Veränderung, für die der Mieter eine Erlaubnis braucht. Auch das Bohren auf dem Balkon ist nur in seltenen Fällen erlaubt. Zieht der Mieter aus, muss der Balkonboden wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Wurde der Bodenbelag auf dem Balkon nicht fachgerecht verlegt und sind Schäden entstanden, ist hier der Mieter in der Verantwortung.

Moos und Algen: Wer pflegt den Balkonbelag?

Treten Moos oder Algen auf dem Balkonbelag auf, ist nicht mehr der Mieter in der Pflicht. Die Entfernung von Moos geht über die übliche Reinigung von Balkon und Terrasse hinaus, so vermietet.de.

Wurde vom Mieter ein eigener Bodenbelag verlegt, ist dieser für die Pflege verantwortlich. Anders sieht es aus, wenn der Vermieter den Bodenbelag gestellt hat. Dann ist der Vermieter beispielsweise für das Ölen der Terrassendielen oder deren Anstrich verantwortlich. Da der Bodenbelag der Witterung ausgesetzt und dadurch anfälliger ist, hat auch hier der Vermieter für Austausch oder Reparatur zu sorgen, sofern dieser den Belag verlegt hat. In diesem Fall muss der Vermieter einen Bodenbelag in ähnlicher Qualität verlegen. Eine preiswertere oder mindere Art muss der Mieter nicht akzeptieren.

Alles in allem bietet der Balkon eine schöne zusätzliche Fläche. Jedoch gibt es auch für das Grillen auf dem Balkon oder das Sonnenbaden einiges zu beachten. Sind alle Punkte erfüllt, lässt sich hier der Sommer am besten genießen.

