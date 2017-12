Barrierefreie Küchenplanung: Das sollten Sie beachten

Barrierefreies Wohnen hat an Bedeutung gewonnen. Körperlich beeinträchtigten Menschen soll es ermöglicht werden, zu Hause ein barrierefreies Leben zu führen. Deshalb müssen Wohn- und Schlafbereich, Badezimmer und Küche an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Damit wird die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung oder Senioren enorm gesteigert. Der Alltag wird dadurch weniger eingeschränkt und eine bestmögliche Selbstversorgung ermöglicht. Doch was gilt es beim Planen einer barrierefreien Küche zu berücksichtigen?

Grundvoraussetzungen für die Planung

Ist ein Mensch auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl zur Fortbewegung angewiesen, so muss in der Küche genügend Platz vorhanden sein, um einen angemessenen Bewegungsradius zu gewährleisten. In der Regel benötigen Sie dafür eine Wendefläche mit 1,5 Metern Durchmesser. Deshalb eignet sich nicht jede Küche für einen Umbau bzw. eine Aufrüstung. Dann müssen Sie entweder einen anderen Raum umfunktionieren oder Ihre eigentliche Küche erweitern. Zudem kann es sein, dass Anschlüsse für Lichtschalter, Steckdosen, Spülmaschine, Spüle oder Elektrogeräte verlegt werden müssen. Auch die Türen müssen – je nach Rollstuhlgröße – angepasst werden. Messen Sie deshalb den Rollstuhl richtig aus. Um diese Aspekte zu klären und eine individuelle barrierefreie Küche zu planen, vereinbaren Sie am besten einen Termin bei einem Küchenstudio in Ihrer Nähe.

Die rollstuhlgerechte Küche

Eine normale Einbauküche stellt Rollstuhlfahrer vor viele Probleme. Sie haben besonders vielfältige Bedürfnisse in Bezug auf eine für sie optimale Küche:

Oberschränke

Da Oberschränke für genügend Stauraum in der Küche sorgen, sind sie auch in der barrierefreien Ausführung nicht wegzudenken. Für Rollstuhlfahrer sind sie jedoch im Sitzen nicht erreichbar. Deshalb müssen diese möglichst niedrig befestigt werden. Noch besser ist ein Schienensystem geeignet, durch welches sie die Schränke vertikal bewegen können.

Unterschränke

Schwingtüren stellen ein Hindernis für Rollstuhlfahrer dar, da sie nach außen geöffnet werden. Dies versperrt nicht nur den Weg. Es ist auch nicht möglich diese zu öffnen, da der Rollstuhl davor steht. Vollauszüge, Falt- und Schiebetüren sind einfacher zu handhaben und deshalb bei der Planung zu bevorzugen. Sind die Unterschränke fahrbar und lassen sich zur Seite bewegen, können diese immer dorthin verschoben werden, wo sie gerade nicht stören.

Arbeitsfläche

Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, muss die Höhe der Arbeitsfläche niedriger sein. Um das problemlose Arbeiten im Sitzen an dieser zu ermöglichen, sollten Sie die Arbeitshöhe individuell ausmessen. Auch gibt es die Möglichkeit, eine Arbeitsfläche anzugringen, die höhenverstellbar ist. Zudem ist es wichtig, dass der Arbeitsbereich unterfahrbar ist. Zusätzliche Haltgriffe in diesem Bereich erleichtern den Alltag. Diese sollten stabil und gut erreichbar sein. Außerdem sind ausschwenkbare Tische unter der Arbeitsplatte funktional.

Elektrogeräte

Da Rollstuhlfahrer nicht an die hinteren Platten eines üblichen Herdes kommen, empfiehlt sich ein Kochfeld, bei dem die Platten nebeneinander liegen. Die Höhe für die Montage des Backofens muss individuell ermittelt werden. Am besten entscheiden Sie sich für ein Modell, bei dem sich die Tür seitlich öffnen lässt. Achten Sie beim Kauf der Dunstabzugshaube darauf, dass sie sich über Bedienelemente in der Arbeitsplatte oder eine Fernbedienung steuern lässt. Das Spülbecken sollte flach sein. So muss der Rollstuhlfahrer nicht zu tief in das Becken greifen. Planen Sie zudem einen ausreichend langen Schlauch für die Brause ein, um zum Beispiel das Waschen von Gemüse zu erleichtern.

Wenn Sie diese Ratschläge berücksichtigen, gewährleisten Sie einen angenehmen und vor allem barrierefreien Alltag in Ihrer Küche.