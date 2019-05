Bewohner beschweren sich über Baulärm - die Reaktion des Bauunternehmens hat sich gewaschen

Bei Baulärm reißt so manchen Anwohner schnell der Geduldsfaden. (Symbolbild)

Baulärm ist für viele nervenaufreibend, aber leider oft unvermeidlich. Nichtsdestotrotz echauffierten sich Bewohner wohl so sehr, dass ein Bauunternehmen eine Ansage machte.

Keine Frage, über Baulärm freut sich nur selten jemand. Besonders, wenn man einen entspannten Morgen zu Hause verbringen möchte oder vielleicht sogar von der Wohnung aus arbeiten muss. Allerdings übertrieben es wohl einige Bewohner mit ihren Beschwerden an ein Bauunternehmen. Dieses reagierte mit einem Aushang, der sich gewaschen hat.

Bauunternehmen hat die Schnauze voll von Beschwerden - und tadelt die Bewohner

Der Zettel wurde auf Facebook vom Account "Dressed Like Machines" geteilt. Wo genau der Aushang gefunden wurde und um welche Art von Bauarbeiten es sich handelt, ist nicht klar. Ebenso könnte sich damit nur jemand einen Scherz erlaubt haben. So oder so sorgte der Text auf dem sozialen Netzwerk für Lacher. Darauf ist Folgendes zu lesen:

"Liebe Bewohner, wir haben Ihre teils aggressiven Beschwerden über den Lärm zur Kenntnis genommen und möchten Ihnen gerne erklären, dass Gerüste mit Stahlbolzen gesichert werden müssen. Diese können wir leider nicht mit Bananen oder Gurken reinschlagen, sondern nutzen dafür einen Hammer. Der weitere Baulärm entsteht ebenfalls in der von der Hausverwaltung angekündigten Arbeitszeit wochentags zwischen 8 und 16 Uhr.

Wir möchten uns hiermit herzlichst dafür entschuldigen, sollten wir Sie beim täglichen Stopfen Ihrer Zigaretten oder dem Genuss Ihrer RTL-Lieblingssendung gestört haben."

Aushänge dieser Art sind keine Seltenheit. Vor einiger Zeit machte schon ein Zettel im Netz die Runde, auf dem Handwerker ihren Stundenlohn scherzhaft danach berechneten, wie die Kunden sich ihnen gegenüber verhielten.

