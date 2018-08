Alltagsfrage: Ist die Waschmaschine für den Bikini tabu?

Für viele ist der Sommer noch im vollen Gange und der Bikini stets griffbereit. Allerdings braucht auch der einmal eine Reinigung. Hier lesen Sie, wie Sie ihn waschen.

Egal ob am See, Weiher oder weit weg am Meer: Diesen Sommer hatten die Deutschen viele Gelegenheiten die Bademode auszupacken und im Wasser zu plantschen. Dass der Bikini dabei ziemlich schmutzig wird, ist klar. Aber lässt er sich auch in der Waschmaschine waschen oder nur per Hand? Wir haben das wichtigste für Sie zusammengefasst.

Muss der Bikini vor Gebrauch gewaschen werden?

Es wird empfohlen, die Bademode wenigstens einmal per Hand abzuwaschen, bevor sie das erste Mal zum Einsatz kommt. Dadurch vermeiden Sie, dass Farbstoffe an die Haut gelangen und für allergische Reaktionen sorgen können. Obendrein beugen Sie Infektionen vor.

Darf ich meinen Bikini in der Waschmaschine waschen?

Generell sollten Sie nach einem Tag im Schwimmbad oder am Meer erst einmal gründlich den Bikini abduschen, um Chlor, Salzwasser, Sonnenmilch und Sand zu entfernen. Diese zerstören sonst die Elastizität des Stoffes.

Nach mehrmaligem Tragen sollte der Bikini oder Badeanzug, dann auch einmal in die Waschmaschine kommen. Wie oft das der Fall ist, hängt vom Verschmutzungsgrad ab, jedoch ist nach dem dritten oder vierten Tag in Folge ein guter Zeitpunkt gekommen, die Bademode zu waschen.

Bei wieviel Grad wird ein Bikini gewaschen?

Meistens steht auf dem Etikett am Bikini, ob und wie er zu waschen ist. In dem Fall halten Sie sich am besten an die Herstellerangaben. Allerdings wird der Zettel auch oft abgeschnitten, bevor man sich Gedanken über das Waschen macht - und plötzlich steht man vor dem Problem, nicht zu wissen, wie der Bikini gewaschen wird.

Empfohlen wird dann meist eine Wäsche bei 30 Grad im Schonwaschgang ohne Schleudern. Damit Verschlüsse oder Metallteile am Bikini nicht kaputt gehen oder die Waschtrommel zerkratzen, sollten Sie ihn in einen Beutel stecken. Als Waschmittel verwenden Sie in der Regel ein Feinwasch- oder Wollwaschmittel.

Auch interessant: Was Sie beim Waschen der Bettwäsche wissen sollten.

Bikini waschen: Ist ein Weichspüler sinnvoll?

Bei der Verwendung von Weichspüler sollten Sie vorsichtig sein, da er sich auf die Dehnbarkeit Ihrer Bademode auswirken könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie ihn lieber schwach dosieren oder ganz weglassen.

So wird der Bikini getrocknet

Wenn Ihnen Ihre Bademode lieb ist, sollten Sie diese keinesfalls in den Trockner stecken. Dadurch werden die Fasern spröde, sodass sie an Elastizität verlieren. Genauso verhält es sich mit dem Trocknen auf der Heizung. Auch in der prallen Sonne hat der Bikini nichts verloren, wenn Sie wollen, dass er seine Farbe behält.

Am besten legen Sie ihn auf ein ausgebreitetes, trockenes Handtuch und lassen ihn dort trocken. Vorher sollten Sie etwas von der Feuchtigkeit auspressen - aber nicht wringen.

Schluss damit: So bleicht schwarze Wäsche beim Waschen nicht mehr aus.

fk