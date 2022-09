Blumenzwiebeln setzen: Nicht zu früh, sonst treiben sie aus

Von: Ines Alms

Gut Ding will Weile haben. Wer Blumenzwiebeln zu früh einpflanzt, riskiert, dass die Knollen austreiben und bei sinkenden Temperaturen erfrieren.

Spätestens im September findet man in jedem Discounter eine große Auswahl an Blumenzwiebeln, die man im Herbst einsetzen muss, damit sie im nächsten Frühjahr blühen. Doch wenn man den falschen Zeitpunkt erwischt, fangen die Knollen zu früh an zu sprießen und erfrieren.

Blumenzwiebeln werden im Handel zwar angeboten, zum Pflanzen ist es aber vielleicht noch zu früh. © Shotshop/Imago

Der frühe Vogel findet nicht immer den Wurm. Wer im September die frisch gekauften Blumenzwiebeln gleich in die Erde setzt, könnte Pech haben, wenn noch warme Herbsttage kommen. Denn die höheren Temperaturen gaukeln den Knollen den Frühling vor und regen sie zum Wachstum an. Daher sollte man damit bis Mitte Oktober warten, wenn sich die Blätter an den Bäumen gelb färben, empfiehlt Gartenprofi Dieke van Dieken im Podcast Grünstadtmenschen.

Der Nachteil, wenn man die Blumenzwiebeln zu früh kauft: Je nach Sorte vertrocknen diese leicht, daher müssten sie eigentlich gleich in die Erde. Daher ist es meist besser, mit dem Blumenshopping noch etwas zu warten.

Wenn es dann so weit ist und man die Zwiebelblumen setzen kann, sollte man Folgendes beachten:

Beim Einkauf am besten bei loser Ware oder Zwiebeln in Netzen zugreifen, rät das NDR Fernsehen, damit man die Qualität besser beurteilen kann. Die Knollen sollten trocken sein, eine glatte Haut haben und auf Druck nicht nachgeben. Außerdem darf kein Schimmel sichtbar sein.

Was den Pflanzabstand betrifft, verschätzt man sich leicht: Damit man später ein dicht blühendes Blumenbeet hat, sollte dieser nicht zu groß sein. Für kleinere Zwiebeln rechnet man etwa zwei bis fünf, bei großen etwa acht Zentimeter.

Wenn man die Blumenzwiebeln ins Beet setzt, empfiehlt Gärtner Pötschke, diese zwei- bis dreimal so tief zu pflanzen, wie die Zwiebel hoch bzw. dick ist. In lehmigen Böden aber nicht so tief wie in sandigen, da der Spross sonst einen beschwerlicheren Weg zum Licht hat.

Klassische Blumenzwiebeln wie Tulpen, Narzissen oder Krokusse kann man sogar bis Weihnachten setzen.

Wenn Sie Ihre Frühlingsblüher im Topf kultivieren möchten, bietet sich die sogenannte Etagen- oder Lasagne-Bepflanzung an, bei der die Zwiebeln übereinander geschichtet werden.