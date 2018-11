Was bedeutet eigentlich die CE-Kennzeichnung?

Die CE-Kennzeichnung hat jeder schon einmal gesehen. Doch was bedeutet sie?

Wofür steht die CE-Kennzeichnung?

Die Abkürzung CE steht für Conformité Européenne, den französischen Begriff für europäische Konformität. Viele Produkte benötigen diese Kennzeichnung, um im europäischen Wirtschaftsraum verkauft werden zu dürfen. Wer ein Produkt mit der CE-Kennzeichnung in Händen hält, weiß, dass es geprüft wurde und den in der EU gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz entspricht.

Allerdings handelt es sich bei der CE-Kennzeichnung nicht um ein EU-Qualitätssiegel. Der Hersteller ist in der Pflicht, sein Produkt den EU-Anforderungen entsprechend zu produzieren und eine Konformitätserklärung zu verfassen.

CE-Kennzeichnung: Bei allen Produkten nötig?

Wenn eine europäische Richtlinie die CE-Kennzeichnung eines Produktes fordert, muss diese auch unbedingt angebracht werden. Auf der Website der Europäischen Kommission sind diese aufgelistet. Darunter unter anderem:

Spielzeug

Elektrogeräte

Medizinprodukte

Maschinen

Aufzüge

Da es zum Beispiel keine Richtlinie für Lebensmittel oder Bücher gibt, brauchen bzw. dürfen diese keine CE-Kennzeichnung tragen.

Wie bekommt ein Produkt die CE-Kennzeichnung?

Der Hersteller muss selbst dafür sorgen, dass sein Produkt den Richtlinien entspricht. Dazu durchläuft er ein festgelegtes Konformitätsverfahren und kann anschließend die CE-Kennzeichnung selbst anbringen.

Handelt es sich jedoch um ein Produkt, das an besondere Sicherheitsanforderungen gebunden ist, muss eine sogenannte "Benannte Stelle" - eine Konformitätsbewertungsstelle - dieses überprüfen. Anschließend muss das Produkt zusätzlich zur CE-Kennzeichnung auch die Identifikationsnummer der "Benannten Stelle" vorweisen. Außerdem muss die Kennzeichnung "sichtbar, lesbar und unzerstörbar" sein.

