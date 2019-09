Darum haben Sie Ihre Handtücher schon immer falsch aufgehängt

Fällt Ihnen des Öfteren ein muffiger Geruch an Ihren Handtüchern auf? Dann haben Sie vielleicht einen Fehler beim Aufhängen gemacht.

Eigentlich kann beim Aufhängen des Handtuchs nicht viel falsch gemacht werden - sollte man meinen. Denn ein Fehler, den viele machen, sorgt dafür, dass Ihre Handtücher einen muffigen Geruch annehmen.

Handtuch richtig aufhängen: Diesen Fehler machen viele

Sie hängen Ihre Handtücher nach dem Duschen immer an einen klassischen Handtuchhaken? Dann gehören Sie schon zu denjenigen, die wohl des Öfteren mit feuchten und klammen Handtüchern zu tun haben. Den Handtuchhaken haben viele bei sich Zuhause, weil er überall hinpasst und Platz spart. Einen entscheidenden Nachteil hat er aber: Und zwar trocknen Handtücher an ihm nicht so gut.

Dies liegt daran, dass ein Handtuch an dem Haken eher dazu neigt, zusammenzukleben und deshalb nicht ausreichend Luft abbekommt. Die Folge ist, dass es nicht richtig oder schnell genug trocknet, sodass es zu knittrigen Falten und muffigen Gerüchen kommt - oder im schlimmsten Fall sogar Schimmelbildung. Wer eine ganze Hakenleiste im Badezimmer hat, hängt zudem noch mehrere feuchte Handtücher nebeneinander auf, die dicht beieinander sind und somit noch schlechter trocknen.

Handtücher aufhängen: Wie kann ich das Problem lösen?

Die beste Lösung ist eine Handtuchstange anstatt eines Hakens. Dort können Sie Ihre Handtücher nämlich ordentlich ausbreiten, bis keine Falten mehr zustande kommen und obendrein bekommen sie mehr Luft zum Trocknen. Im Prinzip ist es ähnlich zur normalen Kleidung: Die hängen Sie auch eher an eine Wäscheleine, als an einen Haken.

Neben der normalen Handtuchstange gibt es im Übrigen noch Handtuchwärmer: Mit ihm stehen Ihnen mehrere Stangen zur Verfügung, die Wärme abstrahlen. So trocknen Ihre Handtücher noch schneller und es kommt garantiert nicht zu muffigen Gerüchen.

