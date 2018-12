Deshalb wird Wäsche auch bei kaltem Wasser sauber

Dreckige Wäsche muss immer heiß gewaschen werden – dieses Mantra hat sich in jedes Hirn gebrannt. Doch tatsächlich reicht auch ein Waschgang mit kaltem Wasser.

Dass dreckige Wäsche heiß gewaschen werden muss, ist für viele eine Tatsache, die nicht infrage zu stellen ist. Dieses Wissen wird von Generation zu Generation weitervermittelt - ganz unbewusst gegenüber der Tatsache, dass die Technik heute auf einem völlig anderen Stand ist. Deshalb ist es bei neueren Waschmaschinen eigentlich überhaupt nicht mehr nötig die Wäsche allzu heiß zu waschen, erklärte die Online-Plattform Consumer Reports.

Waschmaschinen haben heute andere Standards als früher

Heutige Waschmaschinen sind so konzipiert, dass sie nur noch wenig Energie verbrauchen – und am meisten Energie wird verbraucht, wenn das Wasser in der Maschine erst erhitzt werden muss. Deshalb wurden beispielsweise in den USA die Temperaturen im Laufe der letzten 15 Jahre um bis zu 15 Grad gesenkt und insgesamt wird weniger Wasser in der Trommel verwendet. Mit einer Kaltwäsche sparen Sie außerdem Strom und Geld.

Waschmittel sind auch bei Kaltwäsche effektiv

Aufgrund der Anpassungen der Waschmaschinen an Energierichtlinien mussten sich auch die Waschmittelhersteller fügen: Der Hersteller Protector & Gamble erklärt, dass die neueren Mittel traditionelle Waschenzyme und Tenside miteinander verknüpfen, um auch bei kälterem Wasser eine gute Reinigung der Wäsche zu gewährleisten.

Deshalb ist eine Heißwäsche nur noch unbedingt nötig, wenn ein Familienmitglied krank ist. Denn nur so werden die Keime in der Kleidung abgetötet und nicht auf andere übertragen.

Von Franziska Kaindl