Dessous richtig waschen: Zu hohe Temperaturen ruinieren Ihre Unterwäsche

Von: Andrea Stettner

Wer seine zarten Dessous zu heiß oder falsch wäscht, schadet dem Material. Doch das sind nicht die einzigen Fehler, die passieren können.

Dessous aus feinen Spitzenstoffen oder Satin bedürfen einer sorgfältigen Pflege, um lange Freude daran zu haben. Beim Waschen und Trocknen passieren schnell Fehler, welche die guten – und oft auch teuren – Wäschestücke ruinieren können. Damit Ihnen genau das nicht passiert, haben wir ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

Fehler 1: Dessous in der Waschmaschine waschen

Die zarten Stoffe von Dessous leiden oft zu sehr unter der Beanspruchung in der Waschmaschine. Die meisten Hersteller empfehlen deshalb, sowohl BHs als auch Unterhosen aus feinen Stoffen lieber per Hand zu waschen. So sehen die Wäschestücke noch lange Zeit gut aus und auch die Passform bleibt erhalten. So waschen Sie Dessous richtig:

Sortieren Sie BHs und Spitzenunterhosen nach Farben.

Lassen Sie Wasser in ein sauberes Waschbecken. Die Temperatur sollte maximal lauwarm sein.

Geben Sie etwas Feinwaschmittel dazu. Optional können Sie auch Babyshampoo für die Handwäsche verwenden.

Weichen Sie farbähnliche Dessous nun für einige Minuten ein – nicht zu lange.

Vermeiden Sie es, die Wäschestücke zu rubbeln. Um Schmutz zu lösen, reicht es, die Unterwäsche regelmäßig ins Wasser zu drücken und wieder aufsteigen zu lassen.

Zum Schluss mit klarem Wasser ausspülen und vorsichtig ausdrücken.

Dessous sollten am besten sanft per Hand gewaschen werden – und an der Leine trocknen. © Sandralise via www.imago-images.de

Fehler 2: Zu hohe Waschtemperatur wählen

Entgegen der Hersteller-Empfehlung waschen viele ihre Spitzenunterwäsche dennoch in der Waschmaschine. Dann achten Sie jedoch unbedingt darauf, die Dessous nicht zu heiß zu waschen. Die Waschtemperatur sollte „kalt“ oder maximal 30 Grad betragen. Laut Umweltbundesamt ist das auch aus hygienischer Sicht völlig ausreichend – Unterwäsche muss nicht immer bei 60 Grad oder heißer gewaschen werden.

Wählen Sie zudem einen kurzen und schonenden Waschgang, wie „Handwäsche“ bzw. „Wolle & Seide“. Ein Wäschesäckchen schont die Stoffe Ihrer Spitzenunterwäsche. Zudem schützt es die Waschmaschine vor Beschädigungen, sollte sich ein Bügel aus dem BH lösen.

Fehler 3: Dessous im Trockner trocknen

Dessous in den Trockner zu geben, kann für zarte Stoffe aus Spitze oder Satin fatal sein. Die hohen Temperaturen lassen Gummibänder und elastische Anteile schnell porös werden. Zudem können sich BH-Bügel lösen – schade um das schöne Stück. Trocknen Sie die Unterwäsche lieber klassisch auf der Leine. BHs werden am besten liegend auf dem Wäscheständer getrocknet, mit einem Handtuch als Unterlage.

Fehler 4: Dessous zu häufig oder zu selten waschen

Ein weiterer Fehler, den viele Frauen bei ihrer Lieblingsunterwäsche machen: Sie tragen BHs zu lange. Auch, wenn sie noch gut riechen, sollten Büstenhalter nach dem zweiten bis fünften Mal Tragen in der Wäsche landen. Der Grund: Hauttalg, Cremes oder Parfüm-Rückstände können dem Stoff schaden, wenn sie damit zu lange in Kontakt waren. Außerdem können Hautirritationen auftreten. Zu häufige Waschgänge sind jedoch auch nicht empfehlenswert: Wer BHs bereits nach einmal Tragen wäscht, verkürzt die Lebensdauer erheblich. Ihre Waschmaschine müffelt? Dann sollten Sie das Gerät dringend reinigen.