Ein Hingucker aus Holz: So bauen Sie ein Weinregal für das Wohnzimmer selbst

Dieses Weinregal hat die Fuldaer-Zeitung-Redakteurin Nadine Ladewig selbst gebaut. © Nadine Ladewig/Fuldaer Zeitung

„Charakterstärke“ wird nicht nur Wein zugeschrieben. Auch diesem Weinregal wird eine solche Eigenschaft gerecht. Massiv und geradlinig kommt die Eichenbohle daher und beherbergt bis zu 14 edle Tropfen.

Petersberg - Wer fleißig DIY-Anleitungen liest, dem kommt die Eichenbohle wohl bekannt vor. So bildet sie zusammen mit zwei Betonfüßen beispielsweise eine bequeme Sitzbank. Aber auch ein Weinregal lässt sich darauf bauen.

DIY-Hingucker aus Holz: So bauen Sie ein Weinregal selbst

Zuerst kümmern wir uns um das Grobe: das Zuschneiden der Bohle. Für das Weinregal benötigen wir dazu zwei Teile: Eines, in das die Weine gesteckt werden können – das obere Stück. Und ein weiteres Teil, das als Fuß dient. Wichtig ist vor allem, dass das Weinregal am Ende nicht kopflastig wird – denn dann würden die edlen Tropfen in Scherben auf dem Boden landen.

Die Maße für das obere Stück betragen 134,5 cm (Länge) mal 33 cm (Breite) mal 8 cm (Stärke). Und für den Fuß: 47 cm (Länge) und ebenfalls 33 cm mal 8 cm. Diese Maße ergeben sich aus dem Zuschnitt. Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt sind Abweichungen möglich.

Dieses Material wird für das DIY-Wandregal benötigt • Eichenbohle

• Holzdübel, Größe 8mm

• 25-30 cm lange Spezial-Holzschrauben in Markenqualität

Werkzeug: • 30 mm Forstner-Bohrer

• Bohrmaschine (Wichtig: Diese sollte in relativ niedriger Drehzahl bohren können, 850 Umdrehungen. Andernfalls verbrennt das Eichenholz) • Halterung, in die man die Bohrmaschine einspannen kann. Damit man rechtwinklig ins Holz bohren kann.

• Bandschleifer, 80er Körnung

• Schwingschleifer, 120er und 180er Körnung

• Tischkreissäge, auf die man die Bohle legen kann. (Wichtig: Sie muss über für ein 5-Grad winklig versetzten Schnitt unbedingt ein schwenkbares Sägeblatt haben) • Akkuschrauber

Als nächstes werden beide Teile erst mit dem Bandschleifer und dann mit dem Schwingschleifer bearbeitet. Jetzt kommt es auf den Winkel an! Das obere Stück benötigt an der Kontaktstelle zum Fuß einen winkeligen Schnitt. Die Schwierigkeit liegt darin, den Punkt zu finden, an dem das Regal inklusive Wein nicht nach vorne kippt. Dazu muss der Schwerpunkt der Flaschen also hinter dem Kipppunkt des Regals liegen. Eine physikalische Herausforderung, für die wir einen 5-Grad-Winkel gewählt haben.

Jetzt wird es etwas kniffelig. Das Ziel ist es, das obere Stück mit dem Fuß zu verbinden. Dazu werden zunächst in gleichmäßigem Abstand drei kleinere Löcher (8 mm) angebohrt und mit Aufsteckhütchen versehen. Das hilft dabei, am Gegenstück die passgenaue Position zum Anbohren zu ermitteln. Jetzt die Holzdübel in die Löcher drücken. Nun können Sie beide Stücke quasi provisorisch zusammenstecken.

Geschafft? Dann geht es jetzt ans Eingemachte. Das Weinregal soll stabil sein. Dafür werden nun vier tiefe Löcher vorgebohrt; von unten durch den Fuß in das obere Stück. Legen Sie das Regal dazu auf die Seite und holen Sie sich eine helfende Hand. Wählen Sie für den Bohrer einen kleineren Durchmesser als den der Schrauben. Es muss lediglich vorgebohrt werden, damit die Schraube noch sicher greifen kann. Außerdem: Wer sich das Vorbohren spart, würde Gefahr laufen, dass die Schrauben beim Eindrehen abreißen. Das Holz ist sehr hart. Bedenken Sie auch, dass Sie beim oberen Stück im entsprechenden Winkel bohren müssen.

Wenn Sie auch diesen Schritt erledigt haben, müssen die Löcher am Fuß noch etwas abgesenkt werden. Dadurch verschwinden die Schraubenköpfe an der Fußunterseite. Aber Achtung: Noch nicht verschrauben, es fehlen noch die Löcher für die Weinflaschen!

Dazu messen Sie aus, wo Sie die Weinflaschen positionieren wollen. Ein Tipp: Folgen Sie dabei dem natürlichen Verlauf der Bohle. Wir haben 14 Löcher gebohrt – und zwar mit einem Forstnerbohrer. Jeweils zwei in einer Reihe mit einem Abstand von 14 cm (Mitte zu Mitte). Zur darunterliegenden Reihe wurden 15 cm Abstand gehalten. Jetzt das obere Teil mit dem Fuß zusammenstecken, verleimen und mit langen Schrauben festziehen.

Ein Hinweis: In die Löcher des Weinregals passen nur Flaschen mit Korken – Plastikverschlüsse sind nämlich zu breit. Die Projekte unterliegen außerdem der eigenen Verantwortung.

