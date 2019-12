Diese Geheimwaffe macht Kalkablagerungen in der Dusche den Garaus

Sorgen Sie dafür, dass es gar nicht erst zu Kalkablagerungen in der Dusche kommt.

Kalk in der Dusche? Darauf hat niemand Lust. Mit einer kleinen Geheimwaffe sorgen Sie dafür, dass diese fiesen Ablagerungen keine Chance haben.

Sie mühen sich ständig mit der Reinigung der Dusche oder der Badewanne ab, doch Schmutz und Kalk wollen sich einfach nicht verabschieden. Das ist ziemlich ärgerlich: Schließlich widmet man sich der Körperpflege nur ungern in einer unreinen Umgebung. Falsch Sie schon alle Hausmittel in Ihrem Schrank durchgegangen sind, sollten Sie sich vielleicht einmal mit dieser Geheimwaffe an das Problem heranwagen: Babyöl.

Dusche und Badewanne reinigen: Babyöl gibt Kalkablagerungen keine Chance

Eigentlich dient das Babyöl ja der Hautpflege von Neugeborenen. Mithilfe des Mittelchen können Sie aber auch Kalkablagerungen in Dusche und Badewanne vorbeugen. Durch das Babyöl kann sich Kalk schwerer ablagern, weil das Wasser quasi von der "Schutzschicht" abperlt. Deshalb sollten Sie etwas von dem Babyöl auf ein sauberes Tuch geben und damit die Duschwände abwischen. Es eignet sich aber auch für die Badewanne oder gar Edelstahl-Armarturen oder den Wasserhahn. Lassen Sie das Babyöl einige Minuten einwirken und wischen Sie danach mit einem zweiten Tuch nach, um Überschüssiges zu entfernen.

Auch interessant: Mit diesen Hausmitteln entfernen Sie Schimmel in der Dusche.

Tipps: Dafür können Sie Babyöl auch verwenden

Falls Sie nun auf der Suche nach weiteren Anwendungen für die angebrochene Flasche Babyöl sind, haben wir hier noch ein paar Tipps: So hilft Ihnen das Öl dabei, Glattleder wieder auf Hochglanz zu bringen. Dabei ist es egal, ob es sich um Ihre Schuhe oder die Lieblingshandtasche handelt. Geben Sie das Babyöl auf ein Tuch und wischen Sie damit über den betroffenen Gegenstand. Sie werden sehen, dass das Glattleder wieder wie neu aussieht. Auch Armaturen im Auto kommen für die Reinigung infrage - insbesondere, wenn Sie Kratzer darauf entdecken. Etwas Babyöl einreiben und schon sehen die Kratzer nur noch halb so wild aus. Weitere Tipps rund um Babyöl finden Sie hier.

Video: Mit diesen fünf Basics bekommen Sie alles sauber

Lesen Sie auch: Ohne großen Aufwand strahlend weiße Fugen im Bad? So klappt's.