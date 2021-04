Erdbeeren im April: Drei wichtige Pflegetipps fürs Frühjahr

Letzte Vorkehrungen

Der April nähert sich seinem Ende, weswegen Erdbeerpflanzen eine letzte Portion Aufmerksamkeit und Pflege bekommen sollten. Drei Dinge sind dabei besonders wichtig.

Berlin – Erdbeeren aus dem eigenen Garten sind ein absolutes Highlight im Gartenjahr. Damit die rote Scheinfrucht auch zahlreich an der krautig wachsenden Pflanze vorhanden ist, müssen Gärtnerinnen und Gärtner vor dem Sommer jedoch noch ein bisschen Pflege in die Pflanzen stecken. Ende April bieten sich drei Pflegemaßnahmen bei Erdbeerpflanzen an*, wie 24garten.de* berichtet.

Im Frühjahr ist es sinnvoll, sich etwas mit seinen Erdbeer-Pflanzen auseinanderzusetzen. Dabei steht an oberster Stelle das Gießen. Denn auch im Frühjahr verbrauchen die Erdbeeren schon eine Menge Wasser. Neben dem Gießen ist auch das Mulchen der Beerenpflanzen extrem wichtig. Dabei bedecken Gartenfreunde die Erde mit Stroh oder frisch abgemähtem Rasenrückschnitt. Das sollte aber erst passieren, nachdem die Erdbeere geblüht hat. Sonst findet kein Wärmeaustausch zwischen Boden und Luft mehr statt und die Erdbeere hat weniger Frostschutz. Als dritter Pflegepunkt steht das Unkrautjäten und Bodenlockern an. Denn neben den schönen Erdbeerpflanzen wächst allzu gerne auch Unkraut. Das gibt Schimmelpilzen einen guten Nährboden, wodurch die Sporen bereits im Frühjahr in die Pflanzen eindringen. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.