„Sie ist bereit für ihren dramatischen Tanz“: Fittonie erwacht zu neuem Leben – und sorgt für Lacher

Von: Jasmin Farah

Teilen

Fittonien sind beliebte Zimmerpflanzen. Doch brauchen sie auch viel Pflege und Aufmerksamkeit? Das zeigt zumindest ein Video einer TikTokerin, das viral geht. Die lacht sich kaputt über ihre „Drama Queen“.

Rot, grün, violett: Die Blätter der Fittonie gibt es in verschiedenen Farben, doch sie alle haben gemein, dass sie von silbrig scheinenden Äderchen durchzogen sind. Das ist auch das Hauptmerkmal der sogenannten „Mosaikpflanze“, die hierzulande sehr beliebt als Zimmerpflanze ist. Dabei ist die Fittonie, die auch Silbernetzblatt genannt wird, eigentlich eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Akanthusgewächse. Beide Arten sind ursprünglich im tropischen Südamerika heimisch. Die richtige Pflege ist also Pflicht.

Fittonie - eine „dramatische Pflanze“? Neuer Glanz auf wundersame Weise

Einmal Gießen pro Woche reicht aus, Staunässe kann schließlich dafür sorgen, dass Wurzelfäule droht. Am besten gießt man sie mit zimmerwarmem, kalkarmem Wasser und sprüht sie zudem häufiger ein, wenn im Winter die Luft sehr trocken ist, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Doch wie lange wohl die Fittonie dieser TikTokerin kein Wasser mehr erhalten hat? In einem Clip auf der sozialen Videoplattform macht diese einen eher traurigen Eindruck. Die Mosaikpflanze steht in einem Topf in einem großen Wasserglas und lässt ihre schönen Blätter komplett hängen.

Die TikTokerin, eine US-Amerikanerin aus New Orleans, wässert sie schließlich mit einer Gießkanne. Dazu schreibt sie: „Sie ist bereit für ihren dramatischen Tanz“. Und tatsächlich: Die Pflanze hebt in Sekundenschnelle ihre Triebe und erholt sich auf wundersame Weise. Ihre Blätter wirken nicht mehr so stumpf und welk, sondern erstrahlen in neuem Glanz.

TikToker berichten von ihren „Drama Queens“ unter den Zimmerpflanzen

Die Follower sind begeistert – das Video wurde bereits über 7,5 Millionen Mal geklickt, hat über 685.000 Likes erhalten und ist zahlreich kommentiert worden. Die meisten User berichten von ähnlichen Erlebnissen mit ihren Pflanzen und feiern die grüne „Drama Queen“. Hier eine Auswahl der lustigsten Kommentare:

„Kennt jemand noch mehr so dramatische pflanzen? Mein Einblatt macht das auch. 😁“

„Ich fühle diese Pflanze auf einer spirituellen Ebene.“

„Ich morgens, wenn ich mein Energy bekomme. 😂“

„Ich brauche dramatische Pflanzen, um zu wissen, wann ich sie gießen muss.“

„Meine Efeutute war auch sehr dramatisch. Sie war immer so ‚Du hast mich einen Monat lang nicht gegossen.‘ Und ich so: ‚Du weißt schon, manche Pflanzen bekommen gar kein Wasser.‘😒“

„Ich habe meine ‚Karen‘ genannt. Sie ist so pathetisch.“

„Ich habe meine etwas zu lange dramatisch sein lassen. 💀 RIP“

„Bitte, meine macht das wöchentlich, sie ist bereit für den Broadway.“

„Und ihre Cousine Polka-Dot-Begonie ist nicht besser. 🙄“

„Ich nehme meine als Referenz, wann ich auch die anderen Pflanzen wieder gießen muss.“