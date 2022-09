Trinkflasche stinkt? Mit Hausmitteln werden Sie den unangenehmen Geruch los

Mief

Nutzen Sie immer wieder dieselbe Trinkflasche für unterwegs oder zuhause? Mit der Zeit fängt sie an zu müffeln, aber diese Hausmittel helfen bei der Reinigung.

Füllen Sie sich Getränke für die Arbeit, Freizeitaktivitäten oder für Ihre Kinder für die Schule in eine Trinkflasche ab? Dann entstehen mit der Zeit Gerüche, die jede Freude am Trinken aus der stinkenden Trinkflasche vermiesen. Aber verzweifeln Sie nicht: die müffelnde Trinkflasche müssen Sie nicht gleich entsorgen, denn es gibt ein paar Hausmittel, mit denen Sie den Gestank loswerden. Wie Sie Ihre Trinkflasche am besten reinigen sollten, lesen Sie im Folgenden.

Wer ausschließlich Wasser aus der Trinkflasche trinkt, muss sie nicht so häufig reinigen

Wenn Sie aus Ihrer Trinkflasche nur Leitungswasser bzw. Mineralwasser trinken, fängt sie nicht so schnell zu stinken an, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Sollten Sie jedoch auch andere Getränke, wie Säfte, Milchshakes und Softdrinks wie Cola oder Fanta in Ihre Trinkflasche abfüllen, können sich dem Bericht zufolge Bakterien, Schimmel und Hefen in der Flasche verbreiten. Diese sind verantwortlich für den übelriechenden Gestank Ihrer Trinkflasche.

+ Reinigen Sie Ihre Trinkflasche mit einem dieser Hausmittel, und sie wird aufhören zu müffeln. © Jose Carlos Ichiro/Imago

So sollten Sie Ihre Trinkflasche reinigen, vor allem, wenn sie stinkt

Sie sollten laut SZ Ihre Trinkflasche nach jeder Benutzung reinigen und sie unverschlossen zum Trocknen auf den Kopf stellen. Am leichtesten zu reinigen sind Trinkflaschen aus Glas. Die Süddeutsche empfiehlt dafür heißes Wasser und gegebenenfalls eine Reinigungsbürste.

Trinkflasche stinkt? Diese Hausmittel helfen bei der Reinigung

Fürsie.de hat vier Hausmittel zusammengetragen, die bei der Reinigung Ihrer müffelnden Trinkflasche wahre Wunder bewirken. Probieren Sie sie einfach einmal aus, wenn Ihre Trinkflasche stinkt.

Salz: Befüllen Sie Ihre stinkende Trinkflasche mit heißem Wasser und geben Sie zur Reinigung zwei Teelöffel Salz hinzu. Schließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie gut durch. Anschließend sollten Sie die Trinkflasche auf den Kopf stellen und das Salz-Wasser-Gemisch eine halbe Stunde einwirken lassen. Spülen Sie danach die Flasche gut mit klarem Wasser aus.

Befüllen Sie Ihre stinkende Trinkflasche mit heißem Wasser und geben Sie zur Reinigung zwei Teelöffel Salz hinzu. Schließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie gut durch. Anschließend sollten Sie die Trinkflasche auf den Kopf stellen und das Salz-Wasser-Gemisch eine halbe Stunde einwirken lassen. Spülen Sie danach die Flasche gut mit klarem Wasser aus. Backpulver: Befüllen Sie erneut die stinkenden Trinkflasche mit heißem Wasser und geben Sie zwei Päckchen Backpulver hinzu. Das Gemisch sollten Sie über Nacht einwirken lassen und die Trinkflasche am nächsten Morgen gründlich mit Wasser ausspülen.

Befüllen Sie erneut die stinkenden Trinkflasche mit heißem Wasser und geben Sie zwei Päckchen Backpulver hinzu. Das Gemisch sollten Sie über Nacht einwirken lassen und die Trinkflasche am nächsten Morgen gründlich mit Wasser ausspülen. Gebissreiniger: Füllen Sie die stinkende Trinkflasche bis zum Rand mit Wasser und legen Sie zwei Reinigungstabletten für das Gebiss (werblicher Link) hinein. Lassen Sie die Tabletten einige Stunden einwirken und spülen Sie anschließend die gereinigte Flasche mit etwas Wasser aus.

Füllen Sie die stinkende Trinkflasche bis zum Rand mit Wasser und legen Sie zwei Reinigungstabletten für das Gebiss (werblicher Link) hinein. Lassen Sie die Tabletten einige Stunden einwirken und spülen Sie anschließend die gereinigte Flasche mit etwas Wasser aus. Abkochen: Diese Methode eignet sich ausschließlich für Trinkflaschen, die aus einem Material bestehen, der die Hitze nichts anhaben kann. Lassen Sie die stinkende Flasche für ungefähr drei Minuten in ein kochendes Wasserbad ein. So werden Bakterien abgetötet und der Gestank verschwindet.

Rubriklistenbild: © Jose Carlos Ichiro/Imago