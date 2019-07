"Du geile Alte": Münchner Single schreibt frustrierten Zettel an liebestolle Nachbarn

In München verfasste ein frustrierter Single einen Zettel an seine liebestollen Nachbarn.

Es ist nicht immer leicht, das Zusammenleben mit den Nachbarn - gerade wenn diese lautstark das eigene Liebesglück feiern. Ein Anwohner schrieb deshalb einen Zettel an sie.

Ein Münchner zeigt sich "not amused" über die Freuden der Nachbarn. Diese scheinen es nachts ordentlich krachen zu lassen, was den frustrierten Single nur allzu sehr an seine Stunden allein vor Augen führt. Deshalb verfasste er kurzerhand einen Zettel an das liebestolle Paar, um für etwas Ruhe und Ordnung zu sorgen.

"Jede Nacht!": Münchner schreibt frustrierte Nachricht an lautstarke Nachbarn

Ob Anwohner den Zettel abfotografierten oder andere Schaulustige, werden wir nicht erfahren. Aber irgendwie fand der Aushang nun seinen Weg auf Facebook, wo die Internet-Gemeinde belustigt darauf reagiert. Folgende Worte richtete der Münchner Single an das Paar:

"Sehr geehrter Herr Nachbar,

schön von ihnen zu hören - jede Nacht!

Mich freut es außerordentlich, dass ihre Höhepunkte gerade jetzt im Sommer sogar den 10-Minuten-Takt der Münchner S-Bahn noch toppen können.

Nur eine Bitte:

Könnten Sie nach Möglichkeit Ihren Akt der erfüllten Liebe in Zukunft etwas geräuschgemindert vollziehen?

"Du geile Alte", "Stellungswechsel!!!" oder "Pack den Prügel endlich aus" sind Ausdrücke, die ich durchaus interessant finde - aber als Single aktuell nicht hören möchte, wenn ich alleine und frustriert mit der Schokolade vor meinem Fernseher sitze. Danke!"

Facebook-Nutzer feiern Autor des Zettels

Die charmante Wortwahl des Singles kommt bei den Facebook-Nutzern gut an. Eine Nutzerin meint: "Diese Selbstironie des Zettelschreibers ist großartig." Ein weiterer erklärt: "Ich als Single kann den Verfasser des Schreibens voll und ganz verstehen."

Es gibt aber offensichtlich auch Alleinstehende, die sich über einen lautstarken Bettsport der Nachbarn freuen würden: "Obwohl ich auch Single bin, habe ich diese Vergnügen leider nicht wie das auf dem Papierblattschreiben steht, bei mir herrscht immer absolute Bahnhofs- und Friedhofsruhe."

Ob eine Frau oder ein Mann hinter dem Zettel steckt, ist nicht klar - ebenso wenig, ob seither Ruhe bei den Nachbarn eingekehrt ist.

