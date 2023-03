TikTok-User zeigt einen „voll smarten“ Trick, um Gemüse schnell zu schneiden

Paprika mit einem scharfen Messer zu schneiden, ist die professionelle Variante. Noch besser geht's mit einem runden Messer. © agefotostock/Imago

Oft dauert es länger, das ganze Gemüse für ein Rezept zu schnippeln, als das Gericht zuzubereiten. Ein User im Netz wusste sich zu helfen und hat das mal etwas abgekürzt.

Es gibt viele Erklärungen im Internet, wie man Gemüse mit der richtigen Technik schneidet, dass man unbedingt scharfe Messer verwenden muss und welche Fehler man zu vermeiden hat. Aber wenn es einfach nur schnell gehen soll? Dann ist es sehr hilfreich, wenn man gerne Pizza isst und sich dafür einmal einen Pizzaroller angeschafft hat. Denn das Küchenwerkzeug hat auch andere Tricks auf Lager. Wie man Gemüse mit einem Pizzaroller ruckzuck schneidet, weiß 24garten.de.

Der Rat eines professionellen Kochs ist bei der Zubereitung eines Rezepts oft Gold wert. Aber manchmal erleichtert es die Küchenarbeit auch ungemein, wenn sich der Laie mit wenigen Mitteln zu helfen weiß: Wenn gerade keine scharfen Messer zur Hand sind, nimmt der TikTok-User simonfaitleconn stattdessen einfach einen Pizzaroller, um Gemüse sehr schnell in sehr gleichmäßige Streifen zu schneiden – in seinem Video präsentiert er es an einer Paprikaschote.