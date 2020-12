Bock auf Block: Geschenkempfehlungen für Minecraft-Fans

Die Spielidee von Minecraft ist schnell erklärt: Es gibt eine unendlich große Welt zu erkunden, die aus quadratischen Blöcken besteht. Weil sich mit solchen Blöcken jedoch allerhand anfängen lässt, hat sich Minecraft innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Videospiele weltweit entwickelt.

Fans der Reihe sind begeistert davon, die Realität in das Spiel zu überführen und ausgefallene Bauwerke zu erstellen, die sich durchaus mit ihren realen Vorbildern messen lassen. Aber natürlich ist die Grenze des Spiels nicht die Realität, denn Raumschiffe und ganze Sonnensysteme lassen sich damit ebenso entwerfen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos und so verwundert es nicht, dass das Spiel mittlerweile über eine breite Fanbasis verfügt. Da bietet es sich freilich an, echten Minecraft-Fans eine Freude zu machen und ein wenig Minecraft-Glanz in die Realität zu bringen. Aus diesem Grund hat sich das Testportal AllesBeste daran gemacht die besten Geschenkempfehlungen für Minecraft-Fans zu finden.

Geschenkempfehlungen für Minecraft-Fans

Ein Geschenk, das jeden Fan der quadratischen Blöcke begeistern wird, ist der Minecraft-Wecker. Der Wecker kommt nicht nur stilecht im quadratischen Design daher, sondern ist auch farblich an einen absoluten Klassiker des Minecraft-Universums angelehnt: den Grasblock. Zudem erfüllt er natürlich alle Anforderungen, die an einen handelsüblichen Wecker gestellt werden. Neben dem Block-Design kann er noch mit einem besonderen Highlight aufwarten, denn der Wecker holt seinen Besitzer mit der originalen Sonnenaufgangsmusik von Minecraft aus dem Schlaf.

Weil auch der größte Minecraft-Fan noch die ein oder andere Kleinigkeit dazulernen kann, bietet sich ein Geschenk zur Weiterbildung an: The Next Level: Minecraften für Profis heißt die Fortbildungsmaßnahme für Gamer und richtet sich an all jene, die schon ein paar Stunden in der Welt der Blöcke verbracht haben. Im Buch werden Bauanleitungen und zahlreiche nützliche Tipps und Tricks erläutert.

Mehr Informationen und weitere Empfehlungen gibt es im ausführlichen Artikel von AllesBeste.