Glaabsbräu und EVO – Wir unterstützen 100 Vereine aus der Region

Glaabsbräu und die EVO unterstützen gemeinsam, in Form einer regionalen Sponsoring-Initiative, gemeinnützige Veranstalter von Festen mit einer Bierspende von je 100 Liter.

Vereine und Institutionen in der Region dürfen sich freuen: Glaabsbräu und die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) starten gemeinsam eine regionale Sponsoring-Initiative und unterstützen gemeinnützige Veranstalter von Festen mit einer „Bierspende“ von je 100 Litern.

„Als regionales Unternehmen wissen EVO und Glaabsbräu die Arbeit der Vereine für unsere Region sehr zu schätzen. Deshalb haben wir mit EVO diese Initiative ins Leben gerufen und verlosen jeweils hundert Liter Freibier an insgesamt hundert Vereine, Institutionen oder Initiativen.“

berichtet Brauereichef Robert Glaab.

Die Vereine können sich bis 31. März 2019 mit einem diesjährigen Fest bewerben. Die Bewerbung erfolgt kostenlos und ganz einfach über ein Online-Formular unter www.evo-ag.de/bierspende. Ein Gremium bestehend aus der EVO und Glaabsbräu wird bis 15. April die Vereine auswählen und bekanntgeben. Die Siegerehrung findet am 16.05. in der Glaabsbräu statt. An diesem Tag können sich alle 100 Vereine ihre Bier-Gutscheine abholen. Die Gutscheine lassen sich während des gesamten Jahres einlösen. Kosten entstehen den Vereinen nicht, es muss lediglich ein Pfand pro Fass von 30 Euro hinterlegt werden.

„Glaabsbräu und EVO passen hervorragend zusammen“,

führen Robert Glaab und Christoph Meier aus. Beide Unternehmen seien aus Tradition regional stark verankert und fühlten sich dem Vereinsleben in Stadt und Kreis Offenbach verpflichtet.

+ Dr. Christoph Meier und Robert Glaab (EVO Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Glaabsbräu) © Glaabsbräu GmbH & Co KG

„Wir wollen mit frischen Ideen neue Wege gehen. Daher haben wir uns entschlossen, erstmals unser Sponsoring zu verknüpfen und die ‚Bierspende‘ ins Leben zu rufen.“

sagen die Partner weiter.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.evo-ag.de/bierspende oder www.glaabsbraeu.de/bierspende

+ © Glaabsbräu GmbH & Co KG

So einfach funktioniert‘s: