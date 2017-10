Große Hausmesse bei Möbel Kempf

Während der großen Hausmesse bei Möbel Kempf präsentieren wir Ihnen viele Neuheiten und starke Marken zu unschlagbaren Preisen! Freuen Sie sich auf bis zu 25% Rabatt auf Möbel, bis zu 50% Rabatt auf Küchen sowie 5% zusätzlichen Messe-Rabatt und ergattern Sie so Ihr Schnäppchen. Entdecken Sie jetzt Marken-Möbel von herausragender Qualität und erfüllen Sie sich Ihre Wohnträume zum kleinen Preis. Egal ob neue Möbel für das Wohnzimmer, eine angepasste Einrichtung für Ihr Esszimmer oder eine neue Küche – Bei der Hausmesse von Möbel Kempf werden Sie garantiert fündig!

Zur Hausmesse begeistern jedoch nicht nur tolle Rabatte und Lieferanten-Aktionen, sondern auch die 0% Finanzierung. Am 06. und 07. sowie 13., 14. und 15. Oktober erhalten Sie bis zu 36 Monate lang die 0% Finanzierung. Weitere Informationen erhalten Sie gern bei unseren Fachberatern.

Individuelle Beratung während der Planungstage im Hülsta-Studio

Lassen Sie Ihre Einrichtung persönlich durch unseren Hülsta-Berater planen. Nutzen Sie die exklusiven Vorteile während der Hülsta-Planungstage am 13. und 14. Oktober bei Möbel Kempf in Aschaffenburg. Buchen Sie hierfür vorab einen Termin unter 06021/49031712 und erleben Sie Ihre neue Einrichtung in realistischer 3D-Ansicht. Verschönern Sie Ihr Zuhause mit professioneller Beratung und individuell auf Ihren Wohnstil abgestimmten Möbeln.

Das neue Sofa mit Sonderausstattung, wie Armteilverstellung, Relax- oder Gästebettfunktion bietet auf Wunsch auch extra Stauraum und eine umfangreiche Farb- sowie Stoffauswahl beim Bezug. So gestalten Sie Ihr persönliches Lieblingsmöbel, welches Ihre Einrichtung daheim perfekt unterstreicht. Tolle Variationsmöglichkeiten und spezifisch anpassbare Funktionen ermöglichen Ihnen geschmackvolle Möbel selbst zu gestalten. Bei Möbel Kempf werden Wohnträume im Handumdrehen wahr!

Bettenwochen: Markenqualität zum Wohlfühlen

Erst mit dem richtigen Bett ist erholsamer Schlaf möglich. Deshalb bietet Möbel Kempf Ihnen während der Bettenwochen bis zu 25% Rabatt auf alle Boxspringbetten-Neubestellungen sowie 5% extra Messe-Rabatt obendrauf! In unserem Boxspring Markenzentrum treffen Sie auf echte Neuheiten und tolle Schnäppchen. Viele Betten sind in bis zu 6 verschiedenen Breiten erhältlich. Auch den Bezug wählen Sie ganz nach Geschmack: die große Farbauswahl sowie clevere Anpassungen sorgen für eine individuelle Optik.

Das Boxspringbett steht für gesunden Schlaf und Erholung. Dies wird mithilfe des perfekten Liegeverhaltens, der optimalen Druckentlastung und der Feuchtigkeitsregulierung erreicht. Der clevere 3-Schichten-Aufbau ist für alle Gewichtsklassen geeignet und bietet somit individuellen Schlafkomfort. Nur bei Möbel Kempf finden Sie Markenqualität zum Wohlfühlen: Lassen Sie sich echte Schlafträume zu tollen Messe-Preisen nicht entgehen und kaufen auch Sie endlich das perfekte Boxspringbett für Ihre Bedürfnisse!

Besuchen Sie die große Hausmesse bei Möbel Kempf, entdecken Sie viele Neuheiten und sparen Sie dank satter Rabatte auf Ihren Einkauf bis zu 50% – Wir freuen uns auf Sie!

Alle Informationen und alle außergewöhnlichen Angebote finden Sie unter www.moebel-kempf.de