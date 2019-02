Aufgepasst: Auch Haushaltsgegenstände haben ein Verfallsdatum - diese gehören dazu

Jeder weiß, dass Lebensmittel nur für eine bestimmte Zeit haltbar sind. Dies trifft aber auch bei manchen Haushaltsgegenständen zu - wir erklären Ihnen, welche es sind.

Beim Essen sind viele pingelig, was das Haltbarkeitsdatum angeht - da landen manche Lebensmittel schon am Tag nach Verfall in der Tonne, obwohl sie vielleicht noch gut wären. Nur bei den Haushaltsgeräten sind wir teilweise weniger gründlich - dabei haben diese auch eine Halbwertszeit.

Diese sechs Haushaltsgegenstände haben ein Verfallsdatum

Schließlich hilft irgendwann auch regelmäßiges Putzen nicht mehr, diese hygienisch zu halten. Das bietet wiederum Keimen und Bakterien den optimalen Nährboden, um sich einzunisten und zu vermehren. Oder aber die Gegenstände büßen einfach an Funktionstüchtigkeit ein.

Im Video sehen Sie, welche Haushaltsgegenstände Sie regelmäßig austauschen sollten:

